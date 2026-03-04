Lalo Arantegui durante una comparecencia de prensa Twitter

El nuevo director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, ha asegurado este miércoles que el equipo peleará "hasta el final" en los 42 puntos que restan de competición."Mientras hay vida, hay esperanza", dijo Arantegui que se mostró esperanzado pese a la situación "crítica" del conjunto aragonés, colista y a ocho puntos de la salvación.

En su opinión el club “está en el peor momento de su historia”, aunque reconociendo que cuenta "con más potencial" que cuando él lo dejó. Arantegui, que ya ocupó el cargo hasta diciembre de 2020, ha comparecido en rueda de prensa para presentar las directrices de su nueva etapa al frente de la parcela deportiva.

Arantegui quiso mandar un mensaje de optimismo. “Un descenso sería un drama y nos tiene que dar miedo y vértigo, pero no quiero ver personas cabizbajas, hay que intentarlo. Quedan 42 puntos, tenemos que ser valientes, ir recuperando gente, ir todos juntos a todos los sitios y esto tenemos que sacarlo sí o sí, todo puede cambiar desde este viernes”, en relación al partido contra el Cádiz.

“La situación la podemos ver de otra manera ganando un partido”, refiriéndose al duelo ante el cuadro gaditano y asegurando que, "peor no podemos estar". El director deportivo ha señalado que la plantilla “ha demostrado que sabe competir” y que atraviesa un “bloqueo”, pero la ve “mentalizada” ante el próximo compromiso. “Yo me voy a agarrar al clavo ardiendo en estos 42 puntos y a luchar hasta el final”, ha asegurado.

Respecto al entrenador, David Navarro, ha subrayado que es “un técnico de la casa” y que plantear escenarios más allá del partido inmediato “no tiene mucho sentido”, ya que las necesidades del equipo son “mucho más a corto plazo”.

Arantegui ha explicado que aceptó regresar tras recibir un proyecto “ambicioso” por parte de la propiedad y que contempla las campañas 2025-2026 y 2026-2027. “Ahora tenemos herramientas que antes no tenía”, ha apuntado, al tiempo que ha dado por hecha su autonomía en la toma de decisiones.

En clave de futuro, ha avanzado que trabajará en el escenario de permanencia o descenso y que buscará perfiles de jugadores "válidos" para ambas situaciones: “En el caso de que se produzca la tragedia, vamos a ser un club superpoderoso para aspirar a todo”.

Además, ha defendido la apuesta por la cantera y por una identidad reconocible, ya que, como ha explicado, mientras esté en el Real Zaragoza "el jugador joven de Zaragoza va a tener la puerta del primer equipo abierta o medio abierta”.

Por su parte, el director general, Fernando López, ha reconocido que “las cosas no han salido" como esperaban y que la entidad entiende la “frustración y enfado” de la afición, aunque ha asegurado que la directiva ha facilitado “todas las herramientas y libertad” necesarias para revertir la situación.

Asimismo, Arantegui ha concluido que su responsabilidad es “salvar la categoría este año o devolverla al siguiente”, pero ha reiterado que, por ahora, su único foco está en “ganar el viernes” y en llegar a las últimas jornadas “con vida”.