El presidente del consejo de administración del Sporting y del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri este miércoles durante un acto de presentación de nuevas instalaciones en Mareo Sporting de Gijón

El presidente del consejo de administración del Sporting y del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, afirmó este miércoles que el Sporting es "un club de Primera que vive en Segunda", lo que obliga a sostener una estructura amplia con ingresos de la categoría de plata.

El máximo responsable del grupo propietario del club asturiano insistió en que la entidad debe "avanzar hacia la modernidad y la excelencia", con la intención de consolidar y "diversificar fuentes de ingresos alternativas" que garanticen su sostenibilidad en un contexto en el que compite en Segunda División.

También habló sobre la situación en la tabla y el devenir futbolístico del equipo, que entrena el exblanquiazul Borja Jiménez. "En términos de resultados deportivos, no estamos donde queremos estar", afirmó en la inauguración del Mareo Sports Bar, el servicio de restauración de la Escuela de Fútbol.

Con el equipo a tres puntos del playoff, el dirigente aseguró que hay motivos para confiar. "Tenemos fortalezas para conseguir más puntos. Hay 42 por disputar todavía y tenemos que buscar cada uno de ellos. Nuestra cabeza tiene que estar en el presente y en ir a ganar de visita lo que no ganamos de local. Hay que ir a la nieve a por tres puntos", en referencia al encuentro de este fin de semana contra el Andorra.

Por último, el ejecutivo advirtió que "El Molinón necesita reformas importantes" y consideró imprescindible "estudiar cómo acometerlas para preservar su tradición y, al mismo tiempo, adaptarlo a estándares de modernidad y seguridad", al tiempo que indicó que existen mesas de trabajo abiertas con el Ayuntamiento y con los concesionarios de los bajos comerciales del estadio para abordar su futuro.

El presidente del Sporting llegó a Asturias el pasado fin de semana para presenciar el partido ante el Leganés que fue suspendido a los pocos minutos por el fallecimiento de un aficionado en las gradas del estadio asturiano. Irarragorri quiso estar cerca de los familiares y arroparlos tras conocerse el fatal desenlace.