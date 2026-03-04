Dos partidos de sanción para el míster del Castellón, Pablo Hernández

Pablo Hernández, entrenador del Castellón CD CASTELLÓN

Pablo Hernández, entrenador del Castellón, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por actitudes de menosprecio y desconsideración hacia el equipo arbitral durante el encuentro del pasado fin de semana ante el Racing de Santander en Castalia (1-3). “Esto es una vergüenza”, espetó el técnico según recogió el acta de ese encuentro.

Por otra parte, el club orellut no podrá contar por sanción con Jeremy Mellot ni con Lucas Alcázar, sus dos laterales titulares, en el partido del próximo sábado (16.15 horas) ante la Real Sociedad B.

Mellot fue expulsado en el último minuto ante el Racing de Santander (1-3) y ha sido sancionado con un partido de suspensión, mientras que Alcázar también debe cumplir un encuentro de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El equipo castellonense recupera, sin embargo, a Agustín Sienra y Ousmane Camara tras cumplir ambos un partido de sanción.

Ahora, los jugadores que están a solo una tarjeta de alcanzar la quinta, que conllevaría la suspensión, son Isra Suero y Salva Ruiz.