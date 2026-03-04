Mi cuenta

Dos partidos de sanción para el míster del Castellón, Pablo Hernández

Fue expulsado la pasada jornada en la derrota ante el Racing por decir "esto es una vergüenza"

Agencias
04/03/2026 17:41
Pablo Hernández, entrenador del Castellón
Pablo Hernández, entrenador del Castellón
CD CASTELLÓN
Pablo Hernández, entrenador del Castellón, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por actitudes de menosprecio y desconsideración hacia el equipo arbitral durante el encuentro del pasado fin de semana ante el Racing de Santander en Castalia (1-3). “Esto es una vergüenza”, espetó el técnico según recogió el acta de ese encuentro.

Por otra parte, el club orellut no podrá contar por sanción con Jeremy Mellot ni con Lucas Alcázar, sus dos laterales titulares, en el partido del próximo sábado (16.15 horas) ante la Real Sociedad B.

Mellot fue expulsado en el último minuto ante el Racing de Santander (1-3) y ha sido sancionado con un partido de suspensión, mientras que Alcázar también debe cumplir un encuentro de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El equipo castellonense recupera, sin embargo, a Agustín Sienra y Ousmane Camara tras cumplir ambos un partido de sanción.

Ahora, los jugadores que están a solo una tarjeta de alcanzar la quinta, que conllevaría la suspensión, son Isra Suero y Salva Ruiz.

Aficionados del Racing de Santander, durante el partido de la jornada 28 de la Liga 2025-26 en Castalia, contra el Castellón

El Castellón denuncia "actos inaceptables de provocación por familiares" de jugadores del Racing

