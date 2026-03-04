Así ha evolucionado el Granada desde la jornada 1: más de medio equipo titular es diferente

El once del Granada la pasada jornada, frente al Málaga en el Nuevo Los Cármenes Granada CF

Siete meses han transcurrido desde que el Dépor estrenó la temporada 2025-26 en Granada y el conjunto blanquiazul se reencontrará este domingo con una escuadra nazarí muy diferente a la de la primera vuelta. Casi no tiene nada que ver el conjunto de Pacheta que visitará Riazor con el que abrió el curso en el Nuevo Los Cármenes el pasado 16 de agosto. Entre el once inicial de aquel día y el del pasado sábado contra el Málaga figuran seis cambios. El portero y los cuatro defensas son los mismos. Pero la medular y el ataque son totalmente distintos en un Granada que parece otro equipo al de la primera jornada.

Los problemas para cumplir el límite salarial condicionaron al bloque granadino en el arranque de curso. Pacheta solo dispuso de quince jugadores con ficha del primer equipo para el debut liguero frente al cuadro herculino. De hecho, el club andaluz solo pudo inscribir a cuatro de los ocho fichajes que realizó hasta ese momento.

“Hay cosas que tenemos que arreglar y es que el mercado de fichajes tiene que acabar hoy, que empieza la Liga. No podemos estar hasta el 31 de agosto. Esto tenemos que arreglarlo porque muchísimos movimientos se producen la última semana. Me voy a preocupar de los que tengo bien. En estos momentos, hay una serie de jugadores sin inscribir, pero tenemos que esperar”, manifestó el entrenador del cuadro nazarí en la previa del duelo con el Dépor. El burgalés criticó que el mercado estival de fichajes se prolongue hasta después de que haya arrancado la competición, lo que provoca que haya equipos aún a medio construir en los primeros partidos y problemas con las inscripciones.

Fichajes sin inscribir

De los refuerzos que había realizado, de cara a la visita blanquiazul pudo inscribir al portero Ander Astralaga, cedido por el Barcelona, el lateral derecho Pau Casadesús, procedente del Andorra, el mediocentro Pedro Alemañ, fichado con la carta de libertad tras rescindir con el Valencia Mestalla, y el lateral izquierdo Baïla Diallo, que recaló en la entidad nazarí desde el Clermont francés. Sin embargo, se quedó sin dar de alta al lateral zurdo Diego Hormigo, el extremo derecho Souleymane Faye, el atacante José Manuel Arnáiz y el delantero Jorge Pascual.

De los cuatro fichajes inscritos, solo Diallo formó en el once inicial, mientras que Astralaga fue el portero suplente y se quedaron fuera de la convocatoria Alemañ, por sanción, y Casadesus, por lesión.

Luca Zidane defendió la portería. El argelino es el arquero más utilizado por Pacheta. Ha disputado 20 de los 28 partidos de Liga, incluido el último, aunque se quedó fuera de alguna convocatoria por problemas físicos y se perdió tres partidos entre finales de diciembre y principios de enero por disputar la Copa de África con la selección de su país.

La retaguardia del inicio de curso también fue la misma que la de la pasada jornada, integrada por Nassei, Manu Lama, Loïc Williams y Diallo. Los cuatro defensas habituales en las alineaciones.

A raíz de ahí, el once que recibió al Dépor se completó con futbolistas que posteriormente han sido suplentes o que ya no están en la plantilla.

En el doble pivote formaron Manu Trigueros —suplente desde la cuarta jornada— y Hongla, que el 13 de enero salió cedido al Aris de Salónica griego, con opción de compra. Por las bandas se desenvolvieron Pablo Sáenz, que ha jugado de inicio en seis de los 19 encuentros que ha disputado, y Rodelas, que solo fue titular contra el Deportivo. Arriba, Pacheta alineó a dos delanteros que abandonaron el club unos días después. Stoichkov, quien el 29 de agosto formó parte de ese intercambio de cesión con Bouldini que llevó al atacante gaditano a Riazor y al punta marroquí al Nuevo Los Cármenes, y Weissman, que el 8 de septiembre rescindió su contrato con el Granada y siete días después fichó por el Blau-Weiss Linz austríaco.

El banquillo estuvo copado prácticamente por jugadores del filial. Aquel 16 de agosto entraron en la segunda mitad Sergio Ruiz, habitual en el once desde la siguiente jornada, pero que es duda para el enfrentamiento en Riazor, el arzuán Pablo Insua, que nueve días después se marchó al Zaragoza, y los canteranos Gambín y Samu Cortés, habituales en el Recreativo Granada, que compite en Tercera Federación.

El Dépor se llevó la victoria (1-3) con un gol de Mario Soriano en los instantes finales del primer tiempo, una diana de Eddahchouri en el minuto 51 y un tanto de Escudero en el tiempo de descuento. Mientras que el gol local lo marcó el camerunés Hongla.

Cuatro fichajes más realizó en el mercado de verano el club andaluz. Pero todos, después de la visita de la escuadra deportivista al estadio nazarí y solo dos de ellos se han convertido en fijos en el once inicial. Se trata del mediocentro Rubén Alcaraz y del extremo derecho Álex Sola. Alcaraz ha sido titular en 20 de los 23 partidos de la Liga 2025-26 en los que ha participado, pero se perdió el duelo de la pasada jornada, contra el Málaga, por una dolencia muscular que también le impedirá jugar contra el Dépor. Sola, por su parte, entró en el equipo en cuanto firmó con el cuadro andaluz y ha participado en 25 jornadas, 23 en el once inicial.

Los otros dos refuerzos estivales han tenido un rol prácticamente residual. Es el caso de Bouldini, que entre su bajo rendimiento y los problemas físicos, a pesar de ser titular en sus dos primeros partidos como rojiblanco, solo suma 261 minutos en la Liga con el cuadro granadino. Tampoco el mediocampista georgiano Luka Gagnidze ha entrado demasiado en la rotación de Pacheta. Apenas ha jugado 129 minutos entre los diez partidos de Segunda en los que ha participado.

Mercado de invierno

También bastantes movimientos en la plantilla se produjeron en invierno, ante la mala trayectoria del equipo. Los nazaríes ficharon al lateral santiagués Álvaro Lemos y adquirieron las cesiones del central Bambo Diaby, el mediocentro Izan González, el extremo Baba Diocou y el delantero Gonzalo Petit. Izan y Petit ya son titulares indiscutibles y Baba ha contado con minutos en las últimas jornadas y el pasado fin de semana jugó de inicio.

Souleymane Faye, indiscutible en los planes de Pacheta durante la primera vuelta, se marchó el 21 de enero al Sporting de Portugal, y Hongla, que apenas jugó 256 minutos, se fue al Aris de Salónica el 13 de enero.

La pasada jornada, en la derrota ante el Málaga (0-1), Pacheta repitió la portería y la línea defensiva de la primera jornada, contra el Dépor, pero el resto del once lo completaron Alemañ e Izan González en el doble pivote, Álex Sola, Arnáiz y Baba en la mediapunta, con Petit en ataque. Eso sí, Alemañ sufre una lesión fibrilar que le impedirá jugar contra el Deportivo.

28 jornadas después del duelo que subió el telón a la temporada 2025-26, el Dépor se ve las caras con un Granada totalmente renovado.