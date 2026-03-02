Sporting y Córdoba confirman el frenazo de sus escaladas

Pablo Vázquez, durante el Sporting-Leganés LaLiga Hypermotion

El Sporting de Gijón y el Córdoba, dos de los equipos que aspiran a entrar en puestos de playoff, confirmaron este lunes el frenazo a su intento de escalar a puestos de privilegio con dos nuevos tropiezos. En el caso del equipo asturiano, encadenó, frente al Leganés (0-0), su tercer empate en Segunda División, mientras que los andaluces sufrieron una dura derrota en su campo a manos del Andorra (1-4).

El equipo que entrena el exdeportivista Borja Jiménez y el Leganés retomaron anoche el partido que comenzaron el domingo, pero que fue suspendido a los 3 minutos por el fallecimiento de un aficionado del Sporting en la grada sureste del estadio El Molinón.

El aficionado, un hombre de 82 años y abonado del club durante 40, falleció tras ser atendido durante más de media hora por los servicios médicos de emergencia, informaron fuentes oficiales.

El encuentro, se reanudó a las 20.00 horas. Los rojiblancos fueron superiores a un Leganés que ofreció una imagen muy pobre en El Molinón. Sin embargo, la escuadra de Borja Jiménez no supo materializar sus ocasiones. El portero Juan Soriano fue el mejor del equipo pepinero. De hecho, metió una mano salvadora en el tramo final del encuentro que permitió a su equipo sumar un punto en tierras asturianas.

El Sporting venía de empatar también en Albacete (1-1) hace dos jornadas y frente al Valladolid en El Molinón (2-2) la pasada semana.

El resultado de anoche deja al conjunto asturiano como noveno clasificado con 42 puntos, a tres del playoff, que lo marca la UD Las Palmas, y a siete del Deportivo.

Un punto menos tiene el Córdoba, que también se encuentra una plaza por debajo del Sporting. El conjunto andaluz sufrió su segunda derrota consecutiva, después del 2-1 encajado en Almería la semana anterior.

En esta ocasión fue el Andorra el que tumbó a los pupilos de Iván Ania. Además, de forma clara, con un 1-4.

El encuentro se rompió muy pronto, con un gol de Lautaro de León antes de que se cumplieran los diez minutos de juego.

El tempranero tanto hizo mucho daño a los andaluces, que apenas seis minutos después recibieron un nuevo varapalo. En esta ocasión, por medio de Josep Cerdà.

El Andorra, necesitado de puntos para alejarse del descenso, mostró más hambre que su rival. Así, a la media hora asestó un nuevo golpe, ahora por medio del surcoreano Kim Min-Su.

La segunda parte fue un paseo para los visitantes, ya con el duelo sentenciado. Théo Le Normand puso la guinda a la goleada de los andorranos en el Nuevo Arcángel a los 74 minutos. Adilson marcó el gol del honor justo al final.