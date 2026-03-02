La mala suerte de las lesiones se ceba aún más con el Racing; ahora cae Álvaro Mantilla

Álvaro Mantilla pugna con Quagliata durante el Deportivo-Racing de Santander del pasado 25 de enero (0-1) Germán Barreiros

Continúa la mala suerte del Racing de Santander a modo de lesiones. Los problemas físicos para la plantilla de José Alberto se multiplican ya no solo en el área ofensiva, donde sigue lesionado Asier Villalibre, Manex Lozano se despidió de lo que resta de temporada recientemente y hace dos semanas cayó Juan Carlos Arana. Ahora, la mala fortuna se ha cebado también con la defensa. El lateral derecho Álvaro Mantilla estará al menos cuatro semanas de baja por una rotura de fibras en los isquiotibiales de su muslo derecho, según han informado este lunes el club cántabro.

Mantilla salió cojeando el pasado sábado del partido que disputó el Racing contra el Castellón, en Castalia, que el equipo verdiblanco ganó por 1 gol a 3.

El jugador cántabro fue sometido este lunes a una prueba de imagen que reveló que tiene esa rotura de fibras en el muslo de la pierna derecha.

La baja del defensa dependerá de la evolución de su lesión, pero el club ya ha señalado que en cuatro semana será sometido a otra prueba para conocer cómo está, con lo que el equipo no podrá contar con él al menos durante ese tiempo.

"Te digo una cosa, voy a poner dos velas negras para que el Racing no suba a Primera", manifestó a la televisión una aficionada del Castellón tras la espectacular tangana entre familiares de jugadores del Racing y aficionados orelluts, al final del partido del pasado sábado entre ambos equipos en Castalia, que concluyó con victoria cántabra (1-3).

De momento, la mala suerte castiga al equipo santanderino a modo de lesiones, aunque se mantiene al frente de la clasificación con 53 puntos y cuatro de ventaja sobre el Castellón, el Deportivo y el Almería, empatados a 49.

🎙 Poca broma con la señora de las velas negras de Castalia: no sería la primera vez que el Racing lo tiene todo de cara y acaba pegándosela en la recta final...pic.twitter.com/eeuBZ8tg0x https://t.co/U89OcEHbZ7 — Paco Polit ⚓️ (@pacopolit) March 1, 2026