El incendio del Zaragoza no cesa y afecta al director deportivo y al tercer técnico de la temporada

La explosiva y desastrosa temporada del Real Zaragoza no cesa y la penosa marcha del equipo en su decimotercera temporada consecutiva en Segunda División ha terminado por alcanzar no solo al banquillo, sino también al máximo responsable del área deportiva. El club aragonés, colista de la categoría de plata con 24 puntos en 28 jornadas, anunció este lunes la destitución del entrenador Rubén Sellés y del director deportivo Txema Indias. Asimismo, la entidad maña ya ha hecho público el nombre del sucesor de Indias. Se trata de Lalo Arantegui, quien retorna al Zaragoza, con el que ha firmado un principio de acuerdo para "lo que resta de temporada y otras dos más fijas, además de dos temporadas opcionales adicionales", según ha indicado el club zaragocista. Por otro lado, David Navarro ha asumido el mando de la plantilla de forma interina.

"El club agradece la profesionalidad, dedicación y esfuerzo desempeñado por Txema Indias y Rubén Sellés durante su etapa en la entidad y les deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales", expresó el conjunto maño en el anuncio del adiós del máximo responsable del área deportiva y del tercer ocupante del banquillo en lo que va de temporada.

La escuadra zaragocista arrancó el curso 2025-26 con Gabi Fernández como entrenador. El estratega madrileño dirigió los once últimos partidos de la pasada campaña, después de que rescindiera con el Getafe B, que competía en Segunda RFEF, para tomar las riendas del bloque aragonés. Tras asegurar la permanencia en Segunda División, continuó en el banquillo zaragocista y comenzó la presente campaña. Sin embargo, el Zaragoza anunció su destitución tras la novena jornada, con el equipo colista, con solo seis puntos de 27 posibles y a tres de la permanencia.

El sucesor de Gabi Fernández fue Emilio Larraz, exentrenador del Racing de Ferrol, técnico del filial zaragocista, que a sus 57 años tuvo la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional. Sin embargo, la aventura duró un solo partido, ya que el conjunto aragonés encajó un 0-5 contra la Cultural Leonesa, lo que provocó que una jornada después retornara al Deportivo Aragón, que compite en la Segunda RFEF.

A partir de la undécima jornada, Rubén Sellés tomó las riendas del Zaragoza.

"Llevo días sin dormir, intentando dar con lo que está ocurriendo. No sé si podemos hacerlo peor en estas 10 jornadas. Todos somos culpables, pero creo que tenemos una plantilla compensada y para salir de ahí", manifestó el director deportivo, Txema Indias, durante la presentación del entrenador valenciano, el pasado 21 de octubre.

"Es la persona que queríamos", afirmó Indias sobre Sellés. Sin embargo, la aventura del preparador valenciano ha durado 18 jornadas, en las que ha sumado cuatro victorias -tres de ellas, consecutivas, que llegaron a insuflar esperanzas de lograr la permanencia-, seis empates y ocho derrotas. El último tropiezo, el sábado ante el Burgos (0-1). Es decir, que ha logrado 18 puntos de 54 posibles.

Txema Indias, por su parte, ha durado nueve meses al frente de la dirección deportiva. Llegó al Zaragoza en junio, realizó una docena de fichajes en verano y otros seis en el mercado de invierno, pero la confección de la plantilla ha sido insatisfactoria. Un equipo con serios problemas para competir, que apenas ha conseguido cinco victorias en 28 partidos.

Tras la derrota del sábado contra el Burgos, ya se daba por hecha su destitución y uno de los nombres que sonó para sustituirle al frente del área deportiva zaragocista era el de Ismael Arilla, director de fútbol formativo del Dépor, según indicó El Heraldo de Aragón. Sin embargo, finalmente, el elegido ha sido Lalo Arantegui, quien ya ejerció como director deportivo de la entidad maña entre 2017 y 2020.

Lo siguiente es que el Zaragoza anuncie el nombre del cuarto entrenador que se siente en un banquillo que arde, ya que Arantegui se encuentra buscando a ese nuevo técnico. De momento, David Navarro dirigirá la sesión de entrenamiento de este lunes (18.00 horas) "en la vuelta al trabajo de los jugadores de cara a comenzar a preparar el partido del próximo viernes ante el Cádiz CF, una decisión adoptada por Lalo Arantegui en el marco de la nueva estructura de la dirección deportiva", ha anunciado el club en un comunicado.

Polémica entre Navarro y Cristóbal Parralo

Navarro ya dirigió un encuentro de Segunda con el Zaragoza la pasada campaña, en la que, contándole a él, se sentaron cuatro entrenadores en el banquillo de La Romareda.

Tras la vigésima jornada de la Liga 2024-25, Víctor Fernández hizo oficial su dimisión como técnico zaragocista, el 18 de diciembre de 2024.

Mientras el club buscaba un nuevo estratega —finalmente, el elegido fue Miguel Ángel Ramírez—, David Navarro asumió la plantilla de manera interina durante una jornada. Fue en el partido contra el Racing de Ferrol, que terminó con triunfo maño (1-0), con un gol de Ager Aketxe y una discusión del entrenador del Zaragoza y del preparador racinguista, Cristóbal Parralo, que derivó en sendas agresiones y un castigo de cuatro partidos de sanción para cada uno.

Navarro ejerce de coordinador deportivo del área de fútbol, desde el pasado noviembre, donde se hace cargo de la cantera zaragocista y busca futuros valores para el conjunto maño.

El Deportivo recibirá al Zaragoza el 21 de marzo en la jornada 31.