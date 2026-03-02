El Castellón denuncia "actos inaceptables de provocación por familiares" de jugadores del Racing

Aficionados del Racing de Santander, durante el partido de la jornada 28 de la Liga 2025-26 en Castalia, contra el Castellón LaLiga Hypermotion

El Castellón denunció este lunes, a través de un comunicado oficial, "actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas al equipo visitante (familiares de jugadores y otros acompañantes)", tras el partido que enfrentó el pasado sábado al conjunto castellonense con el Racing de Santander, en el estadio SkyFi Castalia.

Al final del partido entre el CD Castellón y el Racing de Santander, con resultado de 1-3 favorable a los visitantes, se produjo una tangana entre jugadores, después de que Íñigo Vicente se enfrentara a la grada tras una discusión entre aficionados del Castellón, a la que siguieron los actos denunciados por el club castellonense.

Tangana de época entre familiares de jugadores del Racing y aficionados del Castellón: "Pondré dos velas negras para que no asciendan" Más información

Esta situación generada en el partido del domingo ha motivado que el club castellonense anuncie que va a reubicar en la grada visitante a los familiares y acompañantes de los equipos que visiten el feudo castellonense.

Estos familiares y acompañantes del Racing a los que se refiere en su comunicado el Castellón presenciaron el partido en la zona de tribuna, ya que hasta ahora el Castellón otorgaba estas entradas de cortesía en una zona privilegiada del estadio SkyFi Castalia pero, a partir de ahora, los ubicará junto al resto de seguidores visitantes en la zona reservada para ellos.

"Estas personas, lejos de mantener la convivencia que exige cualquier evento deportivo, incurrieron en gestos y actitudes provocadoras hacia nuestros aficionados más cercanos, generando una situación de tensión que puso en riesgo la seguridad y el bienestar de los abonados del Club Deportivo Castellón llegando a tener que intervenir tanto el personal de seguridad contratado como miembros del Cuerpo Nacional de Policía", añadió el Castellón en su comunicado.

La entidad castellonense defendió el comportamiento de sus seguidores y aseguró que "no son responsables de estos incidentes" y, por ello, la decisión es que se "trasladará con carácter inmediato la zona habilitada para entradas de cortesía de equipos visitantes a la pastilla de venta de entradas visitante".

Esta decisión se justifica por parte del Castellón con la idea de generar "un entorno controlado y separado que evite la repetición de situaciones como la vivida el pasado sábado".