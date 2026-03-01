Ochieng celebra su tanto ante el Cádiz LaLiga Hypermotion

La Real Sociedad B sigue siendo ese equipo plagado de talento joven pero llega más maduro al encuentro contra el Deportivo, fuera del descenso y después de tres triunfos seguidos (Andorra, Málaga y Cádiz). Su idea de juego es parecida a la que exhibió en el duelo ante los blanquiazules de la primera vuelta y además de poder exhibir un fútbol vistoso también es capaz de ser competitivo sin balón y esperar atrás. Llega tras hacer un partidazo ante el Cádiz (0-2) y se beneficia de que este fin de semana en teoría el primer equipo no necesitará a nadie del Sanse, tras haber recuperado a varios efectivos. Jugadores como Dani Díaz, Ochieng o Aguirre ya han entrado en los planes de Pellegrino Matarazzo en este curso.

La Real B sorprende al Cádiz y recibirá al Dépor en el mejor momento de la temporada (0-2) Más información

Fraga 22 años. 22 partidos. 1.980 minutos. 27 goles encajados. El guardameta es el preferido en el once para Ansotegi y ha ido ganando confianza con el paso de la campaña. Fue internacional sub-21 con España.

Garro 20 años. 16 partidos. 965 minutos. 0 goles anotados. El lateral derecho lleva dos partidos seguidos jugados, debido a la sanción de Dadie, aunque ya le había sacado el puesto en el pasado, y el técnico le ha dado continuidad. El jugador tiene ficha del C y actualmente ejerce en la posición más débil del equipo. Es donde más puede sufrir atrás el Sanse y la demarcación en la que más daño le puede hacer el equipo blanquiazul.

Kita 20 años. 17 partidos. 1.324 minutos. 0 goles anotados. El central japonés puede tener continuidad, debido a las molestias de Beitia. Es un zaguero poderoso en los duelos, defendiendo centros y con una salida de balón exquisita. Cedido, con opción de compra, procede la liga nipona y está sacando provecho a su primera incursión en la competición española.

Unax Aio 19 años. 3 partidos. 134 minutos. 0 goles anotados. Ha tenido continuidad en los últimos partidos y más desde la salida de Peru Rodríguez, que se marchó traspasado a la Cultural Leonesa.

Balda 23 años. 24 partidos. 1.858 minutos. 2 goles anotados. El joven lateral zurdo, que marcó en Riazor, ha sido renovado recientemente y tiene potencial para acabar en el primer equipo. Lleva dos asistencias este curso y tiene un guante en los pies. Su capacidad de golpeo es uno de sus puntos fuertes: pone centros, ejecuta faltas y ha firmado goles desde la distancia. Ya ha dejado atrás su mal inicio, motivado en gran medida por una lesión que lo lastró en verano y que condicionó su juego. Puede sufrir, eso sí, en función del extremo que pueda tener enfrente.

Carbonell 20 años. 21 partidos. 1.717 minutos. 1 gol anotado. El joven pivote, procedente del Juvenil del Badalona, ha mejorado incluso las prestaciones de su primera campaña. Está mostrando un nivel espectacular en todos los aspectos de dominio del juego y de capacidad de marcar los tiempos de los partidos. Un pivote clásico, muy de toque y que es capaz de controlar el juego con o si balón. Su único hándicap está en el físico, donde aún puede ganar. La única duda sobre él es si regresará Gorosabel, que cumplió ciclo ante el conjunto gaditano.

Aguirre 18 años. 11 partidos. 884 minutos. 0 goles anotados. Este jovencísimo jugador, que puede actuar por delante de los pivotes, subió desde el equipo C ante el aluvión de lesiones en esa demarcación que asoló al equipo en los inicios del curso. Ha ido sumando saber estar con el paso de las jornadas y mayor fuerza y recorrido.

Mikel Rodríguez 23 años. 21 partidos. 1.415 minutos. 2 goles anotados. El interior, además de tener presencia en la medular, tiene capacidad para sumarse al ataque y se encuentra actualmente a un gran nivel. La Real Sociedad ha hecho una firme apuesta por el jugador, al que recientemente ha renovado hasta 2029. En enero del pasado año lo había hecho hasta 2027, antes de que en junio fuese uno de los héroes del ascenso a Segunda, siendo uno de los futbolistas más destacados del equipo entonces dirigido por Sergio Francisco y también Iosu Rivas. Aún no ha debutado con la Real, ya que al ser mayor de 23 años (cumplirá los 24 el 3 de abril) no podría volver al filial si juega en LaLiga con el primer equipo.

Ochieng 22 años. 18 partidos. 1.033 minutos. 3 goles anotados. El extremo keniata es actualmente un fijo en los planes del técnico del filial realista. Está en un extraordinario momento de forma, viene de marcar un golazo en Cádiz y ha renovado recientemente con el primer equipo. Es una auténtica bestia al espacio, tiene una gran capacidad para ejercer presión adelantada, defiende bien y lleva ya tres dianas en lo que llevamos de curso. Su historia personal y su llegada a España están marcadas por su capacidad de superación. Llegó en 2020 a través de una vía poco habitual: una colecta familiar en Kenia que permitió que buscase su primera oportunidad como jugador en el C. D. Maspalomas. De esos inicios complicados, en los que su familia sufragó su manutención, llegó la llamada de Luki Uriarte, director del fútbol base de la Real Sociedad, que le abrió las puertas de Zubieta.

Dani Díaz 19 años. 17 partidos. 542 minutos. 2 goles anotados. Ejerció por la derecha contra el Cádiz y llevaba tiempo sin jugar, debido a que estaba compitiendo con el primer equipo. Lo han bajado de nuevo al filial y la sensación es que llega con otro estatus. Es un jugador zurdo de mucha calidad, con capacidad para ir para dentro, ‘mesiánico’ como lo podríamos definir, pero que tiene menos fuelle. Lo máximo que ha jugado este curso seguido son alrededor de 70 minutos. Otra opción para ese puesto es que regrese Astiazarán, que era el habitual en los últimos duelos y que aporta mucho trabajo y capacidad de repetir esfuerzos. Llevaba unos partidos a menos nivel, pero ante el Cádiz salió desde el banquillo y marcó un tanto en el añadido.

Gorka Carrera 20 años. 24 partidos. 1.863 minutos. 11 goles anotados. En punta de ataque Gorka Carrera, el hombre gol, lleva 11 tantos, lo que le supone ser el cuarto máximo realizador de Segunda y que han supuesto 16 puntos para su equipo. Llega en un gran momento de forma, tras marcar tres dianas en los últimos cuatro compromisos ligueros. Contra en Cádiz no estuvo muy acertado en cuanto a la toma decisiones, aunque volvió a hacer un buen partido y es un fijo en los planes de Ansotegi. Tanto es así que le cuesta sentarle hasta en la segunda parte, aun teniendo delanteros en el banquillo. Además, es uno de los candidatos a mejor jugador del mes de febrero.