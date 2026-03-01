Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Tangana de época entre familiares de jugadores del Racing y aficionados del Castellón: "Pondré dos velas negras para que no asciendan"

El final del partido que se llevó el equipo de Santander dejó incidentes en el césped y la grada

Esther Durán
01/03/2026 12:59
Aficionados del Racing de Santander en Castalia
Aficionados del Racing de Santander en Castalia
LaLiga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El partidazo de la jornada 28 de LaLiga Hypermotion dejó al Racing de Santander más líder tras su triunfo ante el Castellón (1-3) y unas imágenes bochornosas al final del choque en Castalia. A pesar de que el conjunto cántabro resolvió el encuentro con comodidad, la tensión se mantuvo hasta el último segundo, cuando los jugadores visitantes se acercaron a un córner a saludar a sus familiares.

Según algunas imágenes, todo empezó cuando desde la grada local le lanzaron una botella a Iñigo Vicente. Esto desencadenó una bronca entre el jugador y los seguidores del Castellón que fue a más hasta que se involucraron también futbolistas blanquinegros.

Después de esta tangana de época, una seguidora orellut explicaba lo que había sucedido. "Es una vergüenza. Precisamente que sean los familiares de los jugadores (del Racing), que han sido los que nos han increpado. Gestos increíbles de una mujer a otra mujer. Porque la grada visitante se ha comportado, pero los familiares de los jugadores se han portado fatal. Sobre todo una chica y un chico, no sé de quién serían, pero unos gestos... menos mal que al final han conseguido que se la llevaran. Te digo una cosa, voy a poner dos velas negras para que el Racing no suba a Primera".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Aficionados del Racing de Santander en Castalia

Tangana de época entre familiares de jugadores del Racing y aficionados del Castellón: "Pondré dos velas negras para que no asciendan"
Esther Durán
Ochieng celebra su tanto ante el Cádiz

Una Real Sociedad B madura y en estado de gracia
Zeltia Regueiro
El Racing celebra el 0-1 en Castalia

El Racing impone su ley a la contra en Castalia (1-3)
Armando Palleiro
El Racing de Santander doblegó al Castellón 3-1 en la primera vuelta

Un pulso en la cúspide en la jornada 28ª de la Hypermotion
Agencias