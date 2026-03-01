Tangana de época entre familiares de jugadores del Racing y aficionados del Castellón: "Pondré dos velas negras para que no asciendan"

Aficionados del Racing de Santander en Castalia LaLiga

El partidazo de la jornada 28 de LaLiga Hypermotion dejó al Racing de Santander más líder tras su triunfo ante el Castellón (1-3) y unas imágenes bochornosas al final del choque en Castalia. A pesar de que el conjunto cántabro resolvió el encuentro con comodidad, la tensión se mantuvo hasta el último segundo, cuando los jugadores visitantes se acercaron a un córner a saludar a sus familiares.

Según algunas imágenes, todo empezó cuando desde la grada local le lanzaron una botella a Iñigo Vicente. Esto desencadenó una bronca entre el jugador y los seguidores del Castellón que fue a más hasta que se involucraron también futbolistas blanquinegros.

🎙 Poca broma con la señora de las velas negras de Castalia: no sería la primera vez que el Racing lo tiene todo de cara y acaba pegándosela en la recta final...pic.twitter.com/eeuBZ8tg0x https://t.co/U89OcEHbZ7 — Paco Polit ⚓️ (@pacopolit) March 1, 2026

Después de esta tangana de época, una seguidora orellut explicaba lo que había sucedido. "Es una vergüenza. Precisamente que sean los familiares de los jugadores (del Racing), que han sido los que nos han increpado. Gestos increíbles de una mujer a otra mujer. Porque la grada visitante se ha comportado, pero los familiares de los jugadores se han portado fatal. Sobre todo una chica y un chico, no sé de quién serían, pero unos gestos... menos mal que al final han conseguido que se la llevaran. Te digo una cosa, voy a poner dos velas negras para que el Racing no suba a Primera".