Se suspende el Sporting-Leganés por el fallecimiento de un aficionado local en las gradas

Los aficionados abandonan las gradas de El Molinón, tras aplazarse el partido LaLiga Hypermotion

El encuentro entre Sporting y Leganés de este domingo, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion, fue suspendido por el fallecimiento de un aficionado del equipo asturiano en la grada sureste del estadio El Molinón que obligó a detener el partido.

El aficionado, un hombre de 82 años y abonado del club durante 40, falleció tras ser atendido durante más de media hora por los servicios médicos de emergencia, informaron fuentes oficiales.

Mediante un comunicado, el Sporting lamentó el fallecimiento del aficionado, envió su "apoyo y cariño a familiares y amigos", y agradeció "el trabajo de todo el personal sanitario y de seguridad hoy en El Molinón, y el comportamiento ejemplar, en todo momento, de ambas aficiones".

El hombre, que responde a las siglas C. R. G., había acudido al encuentro con su nieto, que también necesitó asistencia médica al sufrir un ataque de ansiedad por lo acontecido.

El encuentro se detuvo a los tres minutos de haber comenzado cuando el guardameta y capitán del Leganés, Juan Soriano, avisó al colegiado de la incidencia en la grada tras ser advertido por los aficionados, lo que activó el protocolo de seguridad correspondiente anunciando por megafonía la suspensión momentánea del partido.

Tras un cuarto de hora de receso sobre el terreno de juego, finalmente el colegiado, Daniel Palencia Caballero, comunicó a los capitanes de ambos equipos que debían retirarse a los vestuarios y, minutos después, se anunció por megafonía la suspensión definitiva del partido y la necesidad de evacuar las gradas.

El encuentro se reanudará este lunes a las 20.00 horas, según informó LaLiga.