Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Se suspende el Sporting-Leganés por el fallecimiento de un aficionado local en las gradas

El colegiado paró el partido a los tres minutos del inicio, ante el aviso de Juan Soriano, portero y capitán del 'Lega'. Se reanundará este lunes a las 20.00 horas

Efe
01/03/2026 19:23
Los aficionados abandonan las gradas de El Molinón, tras aplazarse el partido
Los aficionados abandonan las gradas de El Molinón, tras aplazarse el partido
LaLiga Hypermotion
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El encuentro entre Sporting y Leganés de este domingo, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion, fue suspendido por el fallecimiento de un aficionado del equipo asturiano en la grada sureste del estadio El Molinón que obligó a detener el partido. 

El aficionado, un hombre de 82 años y abonado del club durante 40, falleció tras ser atendido durante más de media hora por los servicios médicos de emergencia, informaron fuentes oficiales.

Mediante un comunicado, el Sporting lamentó el fallecimiento del aficionado, envió su "apoyo y cariño a familiares y amigos", y agradeció "el trabajo de todo el personal sanitario y de seguridad hoy en El Molinón, y el comportamiento ejemplar, en todo momento, de ambas aficiones".

El hombre, que responde a las siglas C. R. G., había acudido al encuentro con su nieto, que también necesitó asistencia médica al sufrir un ataque de ansiedad por lo acontecido.

El encuentro se detuvo a los tres minutos de haber comenzado cuando el guardameta y capitán del Leganés, Juan Soriano, avisó al colegiado de la incidencia en la grada tras ser advertido por los aficionados, lo que activó el protocolo de seguridad correspondiente anunciando por megafonía la suspensión momentánea del partido.

Tras un cuarto de hora de receso sobre el terreno de juego, finalmente el colegiado, Daniel Palencia Caballero, comunicó a los capitanes de ambos equipos que debían retirarse a los vestuarios y, minutos después, se anunció por megafonía la suspensión definitiva del partido y la necesidad de evacuar las gradas.

El encuentro se reanudará este lunes a las 20.00 horas, según informó LaLiga.

Mario Soriano celebra el gol del triunfo del Deportivo en Zubieta

El Dépor tira de épica en Zubieta para salir de un problema (2-3)

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Rubén de la Barrera y Luis García se saludan antes de la Cultural-Las Palmas

De la Barrera se estrena con derrota con la Cultural ante Las Palmas (0-3) que sigue la estela del Dépor
Zeltia Regueiro
Los aficionados abandonan las gradas de El Molinón, tras aplazarse el partido

Se suspende el Sporting-Leganés por el fallecimiento de un aficionado local en las gradas
EFE
Aficionados del Racing de Santander en Castalia

Tangana de época entre familiares de jugadores del Racing y aficionados del Castellón: "Pondré dos velas negras para que no asciendan"
Esther Durán
Ochieng celebra su tanto ante el Cádiz

Una Real Sociedad B madura y en estado de gracia
Zeltia Regueiro