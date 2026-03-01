Mi cuenta

Rivales

De la Barrera se estrena con derrota con la Cultural ante Las Palmas (0-3) que sigue la estela del Dépor

Mika Mármol, Manu Fuster y Sandro marcaron para los isleños ante un cuadro leonés que sigue en puestos de descenso. Los canarios, con 45, a cuatro de los blanquiazules

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
01/03/2026 20:30
Rubén de la Barrera y Luis García se saludan antes de la Cultural-Las Palmas
Rubén de la Barrera y Luis García se saludan antes de la Cultural-Las Palmas
LaLiga Hypermotion
El extécnico del Deportivo Rubén de la Barrera y que se estrenó este domingo en el banquillo de la Cultural Leonesa no hizo bueno el dicho de "entrenador nuevo, victoria segura" y cayó ante Las Palmas (0-3).  Un duelo en el que Mika Mármol adelantó a los visitantes en el 48, Manu Fuster hizo el segundo en el minuto 55 y Sandro cerró la goleada con el tercero, ya en el añadido, en el 90+1. 

Con esta derrota, el conjunto del Reino León ahonda en su crisis de resultados, pues continúa sin ganar (no lo hace desde el 7 de diciembre, cuando se impuso al Eibar por 1-2) y desde entonces acumula 11 jornadas sin vencer, siete de ellas con derrota. Tiene 27 puntos y ocupa la plaza 20º, a cinco de la salvación, que marca con 32 el Valladolid. Por su parte, Las Palmas se ubica sexta con 45, a cuatro del Dépor, que está empatado a 49, con Almería y Castellón, tras su victoria en Zubieta de este domingo (2-3). 

De la Barrera fue presentado este martes por la Cultural Leonesa

Rubén de la Barrera en su presentación como nuevo técnico de la Cultural Leonesa: "No vengo a salvar nada"

No levanta cabeza la Cultural, que con la llegada del preparador coruñés esta semana sumó su tercer técnico este curso, tras Raúl Llona y el Cuco Ziganda. El recién ascendido de Primera RFEF, en el que juega el blanquiazul Luis Chacón como cedido, vive una situación comprometida en la tabla en Segunda, en la que el colista es el histórico Zaragoza, con 24 puntos, empatado con el Mirandés. 

