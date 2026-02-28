Un pulso en la cúspide en la jornada 28ª de la Hypermotion

El Racing de Santander doblegó al Castellón 3-1 en la primera vuelta REAL RACING CLUB

La vigésimo octava jornada de la Liga Hypermotion invitará a presenciar un encuentro en lo más alto entre el primero y el segundo de la tabla, Racing y Castellón, que calibrarán su poderío en Castalia.

Perseguidores como el Deportivo podrán recortar diferencias respecto a los puestos de ascenso directo.

En la fecha que marca el umbral antes de iniciar el último tercio de la competición, dos históricos en sendas depresiones como Zaragoza y Valladolid se aferrarán a sus opciones de abandonar la zona roja de la clasificación, la de pérdida de categoría.

El margen de error se acaba para los aragoneses

Zaragoza (22º - 24 puntos) – Burgos (10º - 40 puntos)

Sábado 28, 16.15

El Zaragoza, colista de la Hypermotion, recibe a un rival pétreo como el Burgos con el agua al cuello. El entrenador de los maños, Rubén Sellés, admite que “el margen de error se acaba” para el equipo, último y a 6 puntos de la salvación con 15 jornadas por delante para acabar la temporada, por lo que ha abogado por “poner mucho más del 100 %” ya que lo hecho no ha sido suficiente.

Un derbi andaluz con objetivos dispares

Granada (16º - 32 puntos) – Málaga (5º - 44 puntos)

Sábado 28, 18.30

Granada y Málaga disputan un encuentro de rivalidad andaluza en el que los locales tratarán de alejarse de la zona de descenso, mientras que los visitantes aspiran a asentarse en puestos de playoff. Las bajas marcarán esta contienda. En el Granada Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Pablo y Casadesús no estarán por lesión. Galilea se ausentará por el mismo motivo en el club de Martiricos.

Fran Escribá se estrena en Zorrilla ante el Huesca

Valladolid (19º - 29 puntos) – Huesca (18º - 30 puntos)

Sábado 28, 18.30

El nuevo técnico del Valladolid, Fran Escribá, debutó con empate el pasado fin de semana en El Molinón (2-2). Ahora le llega el turno de sumar de tres en tres en casa ante otro rival en apuros como el Huesca, adversario directo en la carrera por la permanencia.

Los dos primeros en la tabla, sin sus goleadores

Castellón (2º - 49 puntos) – Racing (1º - 50 puntos)

Sábado 28, 21.00

El Castellón pondrá toda la carne en el asador en su intento por recuperar un liderato que perdió la pasada jornada en el estadio Gran Canaria de Las Palmas al empatar 1-1 con la Unión Deportiva. El central palentino del Real Racing Club, Manu Hernando, afirmó que el partido que tiene su equipo va a ser “muy complicado”, puesto que el Castellón, segundo clasificado, hace un fútbol “diferente al resto”. Los máximos goleadores de ambas escuadras, Ousmane Camara y Andrés Martín, se pierden la cita por sanción.

El cuadro jabato se mide a una de las revelaciones

Mirandés (21º - 24 puntos) – Ceuta (9º - 41 puntos)

Domingo 1 de marzo, 16.15

El Mirandés exprimirá sus opciones de permanencia en Anduva ante una de las revelaciones del campeonato, un Ceuta que doblegó el miércoles al Córdoba en partido aplazado y que se ha encaramado a la novena posición. Los jabatos están muy pendientes del estado físico de su máximo artillero, el exdeportivista Carlos Fernández, renqueante esta semana.

El equipo gijonés desea acercarse a la promoción

Sporting (8º - 41 puntos) – Leganés (15º - 33 puntos)

Domingo 1 de marzo, 16.15

El Sporting de Gijón, después de no haber podido pasar de la igualada en casa ante el Valladolid (2-2), recibe a un Leganés fuera de la zona de descenso pero que no puede descuidarse para no caer a las arenas movedizas de la clasificación.

Rubén de la Barrera ansía un debut con tres puntos

Cultural (20º - 27 puntos) – Las Palmas (6º - 42 puntos)

Domingo 1 de marzo, 18.30

Recién fichado, el técnico coruñés Rubén de la Barrera estrenará su segunda etapa en la Cultural Leonesa con el reto de amarrar la permanencia. Recibe a la UD Las Palmas.

Ipurua alberga un envite decisivo para Gaizka Garitano

Eibar (11º - 35 puntos) – Cádiz (12º - 35 puntos)

Domingo 1 de marzo, 21.00

Eibar y Cádiz se miden en un encuentro a priori igualado en la lucha por abandonar la zona templada de la clasificación hacia los puestos de playoff. Gaizka Garitano se juega su prestigio tras una racha nefasta de resultados.

El Córdoba quiere reengancharse a la zona alta

Córdoba (7º - 41 puntos) – Andorra (17º - 32 puntos)

Lunes 2 de marzo, 20.30

Después de haber caído entresemana en el Alfonso Murube (3-2), el Córdoba desea reengancharse a los puestos de promoción si suma de tres en tres con el Andorra.