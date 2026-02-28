Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Racing impone su ley a la contra en Castalia (1-3)

El cuadro cántabro se afianza en el liderato, mientras que el Dépor podría forzar hoy un triple empate en la segunda plaza

Armando Palleiro
Armando Palleiro
28/02/2026 23:04
El Racing celebra el 0-1 en Castalia
El Racing celebra el 0-1 en Castalia
LALIGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Racing de Santander, líder de la Liga Hypermotion, se impuso al Castellón, el segundo clasificado, por 1-3; un resultado con el que afianza su primera posición con 53 puntos, cuatro más que su adversario de este sábado.

En el primer acto el cuadro cántabro dejó prácticamente sentenciada la contienda al contragolpe, con dos dianas del extremo georgiano Guliashvili y otra del defensa Mantilla, a centro del citado atacante.

Guliashvili abrió la cuenta visitante en el minuto 20 tras aprovechar un error del central Alberto, para driblar al portero local Matthys y anotar a puerta vacía. El propio extremo asistiría a Mantilla en el 34 para que el zaguero marcase de cabeza a placer el 0-2. Al filo del descanso, en el minuto 44, Guliashvili perforaba de nuevo el marco local (0-3) en una acción inicialmente invalidada por fuera de juego previo pero concedida por el VAR.

En el segundo acto, el Castellón salió volcado en búsqueda de una diana para acortar distancias pero fue incluso el equipo montañés el que estuvo más cerca de incrementar su cuenta por medio de Suleiman e Ïñigo Vicente no lograron definir. 

En el minuto 79 Isra Suero acortó distancias (1-3) con una volea dentro del área al segundo palo tras asistencia de Mabil.

En el minuto 94, ya con el partido decantado del lado racinguista, fue expulsado con roja directa el defensa local Mellot por realizar observaciones al colegiado Lax Franco

Este resultado permite al Deportivo forzar un triple empate en el segundo peldaño de la clasificación (a 49 puntos) en caso de que los blanquiazules sean capaces de doblegar este domingo a las 14.00 a la Real Sociedad B a domicilio.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El Racing celebra el 0-1 en Castalia

El Racing impone su ley a la contra en Castalia (1-3)
Armando Palleiro
El Racing de Santander doblegó al Castellón 3-1 en la primera vuelta

Un pulso en la cúspide en la jornada 28ª de la Hypermotion
Agencias
Albacete y Almería abrieron la jornada 28ª de la Hypermotion

El Almería desperdicia la opción de acostarse líder
Armando Palleiro
José Alberto, en la banda, durante el Dépor-Racing

El técnico del Racing, José Alberto, de baja médica por un problema cardíaco
Zeltia Regueiro