El Racing impone su ley a la contra en Castalia (1-3)
El cuadro cántabro se afianza en el liderato, mientras que el Dépor podría forzar hoy un triple empate en la segunda plaza
El Racing de Santander, líder de la Liga Hypermotion, se impuso al Castellón, el segundo clasificado, por 1-3; un resultado con el que afianza su primera posición con 53 puntos, cuatro más que su adversario de este sábado.
En el primer acto el cuadro cántabro dejó prácticamente sentenciada la contienda al contragolpe, con dos dianas del extremo georgiano Guliashvili y otra del defensa Mantilla, a centro del citado atacante.
Guliashvili abrió la cuenta visitante en el minuto 20 tras aprovechar un error del central Alberto, para driblar al portero local Matthys y anotar a puerta vacía. El propio extremo asistiría a Mantilla en el 34 para que el zaguero marcase de cabeza a placer el 0-2. Al filo del descanso, en el minuto 44, Guliashvili perforaba de nuevo el marco local (0-3) en una acción inicialmente invalidada por fuera de juego previo pero concedida por el VAR.
En el segundo acto, el Castellón salió volcado en búsqueda de una diana para acortar distancias pero fue incluso el equipo montañés el que estuvo más cerca de incrementar su cuenta por medio de Suleiman e Ïñigo Vicente no lograron definir.
En el minuto 79 Isra Suero acortó distancias (1-3) con una volea dentro del área al segundo palo tras asistencia de Mabil.
En el minuto 94, ya con el partido decantado del lado racinguista, fue expulsado con roja directa el defensa local Mellot por realizar observaciones al colegiado Lax Franco.
Este resultado permite al Deportivo forzar un triple empate en el segundo peldaño de la clasificación (a 49 puntos) en caso de que los blanquiazules sean capaces de doblegar este domingo a las 14.00 a la Real Sociedad B a domicilio.