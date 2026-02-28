¿Cómo nos ven? | Unai Valverde: "Al Sanse lo tienes que matar tres veces para que esté muerto de verdad"

"Al Sanse lo tienes que matar tres veces para que esté muerto de verdad", afirma Unai Valverde (Donostia, 1998), quien cubre la información de la Real Sociedad en el Mundo Deportivo desde hace cuatro años. Subraya la "competitividad" como principal virtud del filial txuri-urdin, rival del Deportivo este domingo en Zubieta (14.00 horas). Con motivo de la visita de la escuadra coruñesa a Gipuzkoa, charlamos con este periodista donostiarra, quien nos ayuda a conocer un poco más a fondo al próximo adversario del equipo de Antonio Hidalgo.

¿Cuál es el mayor portento que ha visto jugando en la escuadra txuri-urdin?

Tengo mis dudas, pero de jugador de decir, qué bueno es, creo que difícilmente hay alguien mejor que David Silva. Ese ratito que le tuvimos aquí unos años fue tremendo. Y creo que hasta Silva, era insuperable Carlos Vela. Era especial, le veías y estabas tranquilo.

¿A qué jugador de esta Real B debemos seguir con lupa?

Voy a elegir el fácil, que es el que en teoría tenía el potencial tremendo, que le frenó un poquito una lesión de cruzado, pero ya ha debutado con el primer equipo, que es Dani Díaz.

Visitaron Riazor con ocho desplazamientos y ni un solo triunfo, y desde el 0-3 en A Coruña, han despertado y solo han perdido un encuentro de los seis últimos fuera, con tres triunfos y dos empates. ¿En qué ha cambiado el equipo?

Realmente, el Sanse no estaba jugando mal fuera de casa, pero decidía mal en momentos puntuales o encajaba en tramos finales. Recuerdo cómo se escapó un empate en Málaga en el último suspiro, una victoria en León, también en Zaragoza... Pecaba en esos minutos finales, que siendo jóvenes, se nota más. Aunque aquí se dice que la Real B es muy poco filial, porque una de sus principales virtudes es la competitividad tremenda, pero había días que no tanto. Otros partidos que salían mal y les goleaban, como sucedió en Granada y Castellón, en los que luego reaccionaron e incluso se metieron en el partido. En Castellón casi empataron, después de ir 5-2 y estar fatal. En Riazor se alinearon todos los puntos para que las que tuvo el Sanse, las marcase, compitiese hasta el final, defendiese bien y jugase bien el tramo final, sobre todo. Fue más una casualidad, como contrarrestando toda la mala suerte que había tenido hasta entonces fuera de casa. En Riazor hizo prácticamente todo bien, pese a no ser un equipo súper dominante, y le salió bien.

¿Qué le sorprendió más de aquel encuentro?

La efectividad. El hecho de tener pocas ocasiones, pero materializarlas todas y poder defender, ya sea en área o lejos de ella, los ataques de un Dépor, que es más poderoso, en teoría. Sorprendió porque no era lo que estaba pasando. Ese día, encima, había bajas importantes, no recuerdo si por lesión o porque estaban con el primer equipo. Salió todo bien en uno de los escenarios más complicados.

¿Qué es lo mejor que le ha dado Jon Ansotegi a la Real B?

Está intentando impregnar un poco el estilo que él tenía como jugador, no de fútbol táctico, sino de competitividad y garra. Es su primera experiencia como entrenador, se ha basado un poco en eso y está consiguiendo que el equipo sea un bloque para atacar, para defender y casi que salga, quien salga, se une un poco al nivel del resto y lo hace bien. Jugadores del 'C' que han salido, incluso, y lo han hecho muy bien. Es tan competitivo que sabes que al Sanse lo tienes que matar tres veces para que esté muerto de verdad.

¿Es el Dépor más accesible sin Yeremay?

Desde luego. Más que nada porque sabes que aunque el Dépor jugase un mal partido, puede tener esa genialidad de un momento tonto o que estando él pueda permitir o ayudar a que el Dépor juegue bien. Es una baja sensible.

¿Qué le parece el conjunto coruñés?

No he visto mucho partido completo, sino goles a favor o en contra, y me llamaba la atención, al principio, el instinto de Eddahchouri en ciertas jugadas. Pero el otro día, hablando con alguien de A Coruña, me decía que ahora estaba flojete. Me llamó la atención que todo lo que le veía, lo hacía bien, pero era suplente. Bueno, además de la calidad de Yeremay.

¿Cómo es Zubieta para los rivales?

No hay mucho precedente porque solo han jugado dos partidos en el nuevo campo, pero digamos que, de momento, el Sanse no se ha sentido cómodo en el campo, pero yo diría que los rivales tampoco. Antes, en Zubieta entraba muchísimo viento. Creo que sigue entrando, pero con la construcción del edificio y lo que es la tribuna grande, se ha conseguido parar un poco ese efecto. Pero no tiene nada que ver con jugar en Anoeta, pese a que sea un campazo, un lujo para unas instalaciones de entrenamiento, pero no es lo mismo. El rival siente que la gente está muy cerca, sentirá algo raro porque solo tiene una grada, pero es un campo de ciudad deportiva, pese a que sea más bonito y mejor que todos los de ciudades deportivas que hay.

¿Qué tipo de partido cree que veremos?

El Sanse venía jugando peor el último mes y medio, pero el último partido, contra el Cádiz, jugó muy bien. Entonces, creo que irá con confianza porque ha encadenado tres victorias consecutivas, que eso también te puede relajar un poco. El Dépor vendrá necesitado, como cualquier equipo grande de la categoría, porque en Segunda División no perdona ninguna semana, y creo que intentará llevar la iniciativa. El Sanse puede llevarla también, pero está muy cómodo sin ella. Está por ver si va a jugar el estandarte del filial, que es Beitia, tras viajar a Mallorca el sábado con el primer equipo, y no sé si llegará a tiempo, aunque la Real intentará que sí. El Sanse estará con confianza, pero la falta de urgencia que tiene, porque ha abierto una brecha con el descenso, le puede jugar una mala pasada contra un equipo bueno. Dependerá también del partido que haga el Dépor, para ver cómo evoluciona. Aunque el Sanse es un equipo supercompetitivo y no le está pesando la presión en ningún caso.

¿Qué bajas tiene la Real?

Tiene las ya conocidas de larga duración, Lebarbier, por el menisco, desde el principio de temporada, y Orobengoa, que se rompió el cruzado en Granada, pero que ya fueron baja en Riazor. Ansotegi ha dicho que sigue sin recuperarse Calderón, que es el central que podría ser el sustituto de Beitia, en el caso de que no llegue a tiempo. Pero la duda está ahí. Los demás están todos porque no va nadie con el primer equipo, ni los extremos Dani Díaz ni Ochieng, ni Aguirre en el centro del campo. Y Gorosabel vuelve de su sanción por la roja.