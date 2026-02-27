El Almería desperdicia la opción de acostarse líder

Albacete y Almería abrieron la jornada 28ª de la Hypermotion LALIGA

El Almería desperdició la oportunidad de colocarse líder provisional de la Liga Hypermotion al empatar ante el Albacete (1-1) en el Carlos Belmonte, en partido que inauguró la 28ª jornada.

Un tanto de Álex Rubio en el minuto 55 abrió el marcador ante la escuadra dirigida por Joan Francesc Ferrer, Rubi, que solo pudo empatar en el último minuto del añadido y que se queda tercera en la tabla con 49 puntos, a uno del liderato del Racing de Santander.

El mediocampista y máximo anotador de la categoría de plata, Sergio Arribas, selló la diana de la igualada en el minuto 95.

El Deportivo de La Coruña, que rinde visita este domingo a la Real Sociedad B (Zubieta, 14.00 horas), podría adelantar en la clasificación a la formación indálica en caso de obtener un nuevo triunfo.