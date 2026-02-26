Mi cuenta

Rivales

El técnico del Racing, José Alberto, de baja médica por un problema cardíaco

El entrenador del cuadro cántabro fue sometido a una operación quirúrgica programada y dirigirá el partido de este sábado ante el Castellón el ex del Dépor Pablo Álvarez

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
26/02/2026 15:28
José Alberto, en la banda, durante el Dépor-Racing
Alborés
El Racing de Santander no podrá contar con su técnico José Alberto López de cara al partido de este sábado a las 21.00 horas ante el Castellón, pues este miércoles ha sido "intervenido de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en urgencias", informó el club en un comunicado. 

Tras el mismo indicó que "se encuentra bien y en reposo. La próxima semana será valorado nuevamente para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria". Su sustituto en el duelo en Castalia será presumiblemente su segundo, el ex del Dépor Pablo Álvarez. 

"El técnico asturiano permanecerá de baja médica durante los próximos días y no podrá acompañar al equipo en su desplazamiento a Castellón" rezaba el comunicado, deseándole una pronta recuperación. Se pierde un duelo por el liderato, pues el Racing es primero con 50 puntos, a uno del Castellón, con 49. El Dépor es cuarto, con 46. 

