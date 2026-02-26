Mi cuenta

Rivales

Cristiano Ronaldo desembarca como propietario en LaLiga Hypermotion

El jugador portugués se hace con el 25 % del Almería, uno de los rivales del Deportivo en la pelea por el ascenso directo

Agencias
26/02/2026 09:45
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actualmente en el Al-Nassr FC de la liga saudí, ha comprado el 25 por ciento de las acciones de la UD Almería, equipo que milita en LaLiga Hypermotion, a través de su filial CR7 Sports Investments, según informa esta compañía en un comunicado.

"Cristiano Ronaldo anuncia la adquisición de una participación del 25% en el club español de segunda división Unión Deportiva Almería (UD Almería), lo que supone un paso significativo en la continua expansión de su cartera global de inversiones", señala la nota.

Dicha inversión, de la que no han trascendido los términos económicos, se integra en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para "consolidar y gestionar" las inversiones del exdelantero del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, en el sector deportivo.

Bob Voulgaris, presidente del Castellón, mira a su perro Óscar durante una rueda de prensa

Los dueños del fútbol de Segunda

La inversión "estratégica" en la UD Almería en España refleja, según la nota, el "compromiso a largo plazo" de Ronaldo con la propiedad y gestión en el fútbol profesional, y representa un "hito relevante" como deportista, empresario e inversor en el sector del deporte.

"He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club", comentó el ariete portugués.

