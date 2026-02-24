Mi cuenta

Rivales

Rubén de la Barrera en su presentación como nuevo técnico de la Cultural Leonesa: "No vengo a salvar nada"

El técnico coruñés asegura que llega al conjunto leonés "para ayudar"

Armando Palleiro
Armando Palleiro
24/02/2026 17:37
De la Barrera fue presentado este martes por la Cultural Leonesa
De la Barrera fue presentado este martes por la Cultural Leonesa
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
A última hora de la mañana de este martes, el técnico coruñés Rubén de la Barrera compareció ante los medios de comunicación para ofrecer sus primeras impresiones tras estampar su firma en el contrato con la Cultural Leonesa

Rubén de la Barrera toma las riendas de la Cultural Leonesa para buscar la permanencia

En este sentido, el míster puso de relieve que no llega para ejercer el milagro de la permanencia, sino para poner su granito de arena en la consecución de dicho objetivo. 

“No vengo a redimirme ni a salvar nada, vengo a ayudar; estoy convencido de que estos chicos van a permitir que la ciudad siga en Segunda”, expuso durante su alocución, al tiempo que puso de manifiesto su deseo de enganchar a la grada del Reino de León en la pugna por quedarse una temporada más en LaLiga Hypermotion. 

“Quiero sacar lo mejor de cada jugador; tenemos que emocionar a la afición, el domingo va a estar chula la cosa”, destacó en alusión al próximo encuentro de Liga ante la UD Las Palmas a partir de las 18.30 horas. 

Quiero sacar lo mejor de cada jugador; tenemos que emocionar a la afición

Preguntado acerca del estilo de juego por el que se decantará en su nuevo periplo al frente de la Cultural y Deportiva Leonesa, De la Barrera se mostró comedido y no quiso concretar el dibujo que tiene en mente para sacar adelante su proyecto. 

“No creo en estilos de juego; creo en moldearse a cada partido para lograr el objetivo”, manifestó. En cualquier caso, el preparador herculino elogió la calidad de la plantilla a la que entrenará en las quince jornadas restantes de la actual temporada 2025-26. 

“De medio campo hacia adelante veo mucho nivel. A mí me beneficia el hecho de que conozco la casa, conozco la categoría y conozco a los jugadores. No recuerdo ningún partido en que el equipo se cayera. No me da la sensación de equipo muerto y esa es una base sobre la que partir”, dijo. 

El nuevo técnico, que dirigió su primera sesión en las instalaciones de Puente Castro esta misma mañana, aguarda que el entorno del equipo contribuya a la meta que se ha marcado, la salvación. 

“El Reino tiene que ser fundamental; cuando se conecta al jugador, eso es determinante”, finalizó Rubén de la Barrera, quien rubricó contrato hasta junio, pero que exhibió su anhelo de poder “echar raíces” en León, una ciudad donde, a su juicio, solo tiene “cosas que ganar”.

