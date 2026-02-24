Mi cuenta

Castellón-Racing, un duelo en las alturas sin pistoleros

Los máximos goleadores de ambos, Camara y Andrés Martín, no podrán actuar el sábado por sus respectivas sanciones

Armando Palleiro
Armando Palleiro
24/02/2026 18:15
Andrés Martín festeja su diana ante el Burgos
El estadio de Castalia albergará el próximo sábado a las 21.00 horas un encuentro entre los dos primeros clasificados de LaLiga Hypermotion, un Castellón-Racing de Santander con aroma a Primera División, en el que curiosamente no podrán tomar parte los máximos anotadores de estos dos conjuntos, Ousmane Camara y Andrés Martín

Andrés Martín celebra el gol ante el Burgos de la pasada jornada

La zona noble de Segunda ni falla ni afloja

El artillero guineano del equipo castellonense ha materializado hasta la fecha siete dianas; el pasado fin de semana en el estadio Gran Canaria vio su quinta tarjeta amarilla de la temporada al aplaudir de manera irónica al árbitro por entender que este se había equivocado en un saque de banda. Parte de la afición del cuadro orellut cuestionó la actitud del atacante, que se perderá un choque decisivo el próximo fin de semana. 

La ausencia de Andrés Martín en el Racing de Santander presenta un enorme paralelismo con la ya citada de Camara; en efecto, el atacante racinguista también recibió su quinta amonestación del presente ejercicio el pasado fin de semana en El Sardinero por protestar una decisión arbitral, con el resultado a favor de 1-0 —con el que concluiría la contienda ante el Burgos—. 

El propio jugador había inaugurado el marcador en los compases iniciales de encuentro tras aprovechar un balón suelto en el área. El sevillano es actualmente el segundo máximo realizador de la categoría de plata, con 13 goles, un solo tanto menos que el pichichi Sergio Arribas, que ya ha logrado 14, la mitad de ellos desde el punto de penalti. 

La ausencia de Andrés Martín supondrá un auténtico quebradero de cabeza para el entrenador José Alberto, que ha perdido a lo largo de las últimas semanas a varios exponentes ofensivos de peso como los lesionados Manex Lozano, Asier Villalibre y Juan Carlos Arana, por lo que su punta de lanza se halla muy diezmada.

