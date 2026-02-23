La Real B sorprende al Cádiz y recibirá al Dépor en el mejor momento de la temporada (0-2)

More se impone en un balón aéreo en el Cádiz - Real B Cádiz CF

Igual que ya sucedió con el Albacete o el Eibar, el Deportivo se enfrentará esta jornada a un rival que llega en el mejor momento de la temporada. La Real Sociedad B recibe al cuadro coruñés el domingo en Zubieta (14.00 horas) después de cerrar la jornada 27 ayer imponiéndose al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2). El filial donostiarra ha ido entonándose con el paso de los partidos y está ahora mismo en una racha vigente de tres victorias consecutivas.

Todo pudo ser muy diferente, después de que en los primeros minutos del encuentro el VAR anulara un gol a Jorge Moreno, autor de uno de los tantos del conjunto andaluz en Riazor en el primer partido de 2026. El empuje inicial del conjunto amarillo se fue diluyendo una vez los nervios de los jóvenes ‘txuri-urdin’ se serenaron y empezaron a mover la pelota con acierto. Ochieng fue el futbolista más incisivo de la Real B, llevando peligro constante desde la banda izquierda, como en la mejor ocasión de la primera parte. Un pase atrás del extremo keniata fue rematado por Carbonell de forma notable, pero el balón terminó estrellándose en la cruceta de la meta defendida por Aznar ante la desesperación de la grada local.

No cambió el guion tras el intermedio hasta que el propio Ochieng fue el encargado de abrir el marcador pasado el minuto 70 de partido. La ansiedad se apoderó todavía más del Cádiz, que a cada pérdida por la precipitación recibía un contragolpe del rival. La sentencia pudo llegar mucho antes, pero no se produjo hasta el tiempo de prolongación con un tanto a puerta vacía de Astiazaran que deja en jaque a Garitano y desató la ira del Nuevo Mirandilla.

La Real B, que llegó a Riazor en diciembre sin haber sumado a domicilio, ha ganado fuera tres partidos desde entonces y se medirá al Dépor en decimotercera posición con cinco puntos de ventaja sobre la zona caliente.