Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

La Real B sorprende al Cádiz y recibirá al Dépor en el mejor momento de la temporada (0-2)

Ochieng y Astiazaran firmaron un triunfo que pone en jaque a Garitano

Jorge Lema
Jorge Lema
23/02/2026 22:28
More se impone en un balón aéreo en el Cádiz - Real B
More se impone en un balón aéreo en el Cádiz - Real B
Cádiz CF
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Igual que ya sucedió con el Albacete o el Eibar, el Deportivo se enfrentará esta jornada a un rival que llega en el mejor momento de la temporada. La Real Sociedad B recibe al cuadro coruñés el domingo en Zubieta (14.00 horas) después de cerrar la jornada 27 ayer imponiéndose al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2). El filial donostiarra ha ido entonándose con el paso de los partidos y está ahora mismo en una racha vigente de tres victorias consecutivas.

Todo pudo ser muy diferente, después de que en los primeros minutos del encuentro el VAR anulara un gol a Jorge Moreno, autor de uno de los tantos del conjunto andaluz en Riazor en el primer partido de 2026. El empuje inicial del conjunto amarillo se fue diluyendo una vez los nervios de los jóvenes ‘txuri-urdin’ se serenaron y empezaron a mover la pelota con acierto. Ochieng fue el futbolista más incisivo de la Real B, llevando peligro constante desde la banda izquierda, como en la mejor ocasión de la primera parte. Un pase atrás del extremo keniata fue rematado por Carbonell de forma notable, pero el balón terminó estrellándose en la cruceta de la meta defendida por Aznar ante la desesperación de la grada local.

Altimira, durante el partido contra el Eibar

El Deportivo aumenta su colchón en el playoff a cinco puntos y recorta uno con el ascenso directo

Más información

No cambió el guion tras el intermedio hasta que el propio Ochieng fue el encargado de abrir el marcador pasado el minuto 70 de partido. La ansiedad se apoderó todavía más del Cádiz, que a cada pérdida por la precipitación recibía un contragolpe del rival. La sentencia pudo llegar mucho antes, pero no se produjo hasta el tiempo de prolongación con un tanto a puerta vacía de Astiazaran que deja en jaque a Garitano y desató la ira del Nuevo Mirandilla.

La Real B, que llegó a Riazor en diciembre sin haber sumado a domicilio, ha ganado fuera tres partidos desde entonces y se medirá al Dépor en decimotercera posición con cinco puntos de ventaja sobre la zona caliente.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

More se impone en un balón aéreo en el Cádiz - Real B

La Real B sorprende al Cádiz y recibirá al Dépor en el mejor momento de la temporada (0-2)
Jorge Lema
El Zaragoza cayó 2-1 ante el Andorra

Zaragoza y Valladolid: dos históricos en mínimos espeluznantes
Armando Palleiro
Óscar Gilsanz durante el último partido que dirigió al Dépor, el duelo ante el Elche, de la campaña 2024-25

El ex del Dépor, Óscar Gilsanz, entre los candidatos al banquillo de la Cultural
Zeltia Regueiro
Lance del juego en el partido entre Racing de Santander y Burgos

El Racing vence al Burgos por la mínima, se aleja del Deportivo y recupera el liderato (1-0)
Sergio Baltar