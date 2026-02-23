Mi cuenta

Rivales

El ex del Dépor, Óscar Gilsanz, entre los candidatos al banquillo de la Cultural

El club leonés anunció este lunes por la tarde el despido de Cuco Ziganda y el técnico betanceiro, sin equipo, negocia su incorporación, según apuntan varios medios y periodistas de León

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
23/02/2026 19:49
Óscar Gilsanz durante el último partido que dirigió al Dépor, el duelo ante el Elche, de la campaña 2024-25
Óscar Gilsanz durante el último partido que dirigió al Dépor, el duelo ante el Elche, de la campaña 2024-25
Quintana
Un ex del Dépor puede volver a los banquillos de Segunda, aunque el calendario ha querido que no vaya a enfrentarse al último equipo al que entrenó. El betanceiro Óscar Gilsanz suena como un posible sustituto de Cuco Ziganda en el banquillo de la Cultural Leonesa. El último equipo que entrenó fue al Dépor, en sustitución de Imanol Idiakez, en la campaña 2024-2025. La entidad blanquiazul, a la conclusión de ese curso, anunció su desvinculación.  El club leonés hizo oficial este lunes por la tarde el despido del técnico, que llegó como sustituto de Raúl Llona y que no ha logrado encarrilar el rumbo del equipo. Es el decimocuarto entrenador (sin contar a los interinos) que es despedido en Segunda división. 

La Cultural antepenúltima, con 27 puntos en su casillero en la tabla, tras cuatro puntos en las últimas diez jornadas de Liga gracias a cuatro empates. Más de dos meses sin ganar que han hundido en la clasificación a los leoneses. Con estos números, la dirección deportiva optó por destituir al preparador este pasado lunes y trabaja ahora a contrarreloj para la incorporación de un nuevo preparador. No obstante, el escenario se presenta complejo: a la lista de técnicos libres, hay que sumar la particularidad de que no hayan entrenado a otro club profesional -por ley, no podrían dirigir a otro- en la presente campaña. Un contexto difícil para la dirección deportiva encabezada por José Manzanera, pero un perfil en el que encaja Gilsanz. 

Según adelantó el periodista Ángel García el preparador está actualmente en negociaciones con el cuadro leonés. Y según apunta LeoNoticias desde el entorno del míster se muestran optimistas con su llegada a León. Inciden en que se trataría de un reto ilusionante el regresar a los banquillos y asumir el mando de un equipo de Segunda, con el reto de revertir la actual mala situación clasificatoria. 

