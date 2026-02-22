Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Racing vence al Burgos por la mínima, se aleja del Deportivo y recupera el liderato (1-0)

El conjunto coruñés se queda así a tres puntos del ascenso directo que marca el Castellón

Sergio Baltar
22/02/2026 20:31
Lance del juego en el partido entre Racing de Santander y Burgos
Lance del juego en el partido entre Racing de Santander y Burgos
Real Racing Club
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Después de caer en Ipurua y perder el liderato en favor del Castellón, que venció al Deportivo en Castalia (2-0), el Racing de Santander ha recuperado lo que en su día era suyo. El conjunto dirigido por José Alberto venció al Burgos por la mínima y sumó tres puntos que lo devuelven al puesto más alto de Segunda División.

Andrés Martín, para variar, fue el encargado de hacer el único tanto del partido. Sin dar opción a que ocurriese demasiado, el máximo artillero del equipo verdiblanco encauzó el envite desde bien pronto. Aún no se había cumplido el minuto diez cuando el Racing ya mandaba en un electrónico que ya no se movería más, a pesar de que el Burgos gozó de alguna ocasión que otra para, como mínimo, firmar las tablas.

La victoria de la escuadra cántabra no afecta de forma directa a la posición del Deportivo, que se mantiene cuarto. En lo que sí le influye al equipo dirigido por Antonio Hidalgo, que hizo sus deberes ante el Eibar (1-0), es en la distancia con el ascenso directo, que ahora marca el Castellón. El Dépor se queda a tres puntos del conjunto orellut, segundo, y a cuatro del ya líder Racing de Santander.

Mario Soriano conduce el balón ante el Eibar

El Dépor suma tres puntos y otros tantos peros (1-0)

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Lance del juego en el partido entre Racing de Santander y Burgos

El Racing vence al Burgos por la mínima, se aleja del Deportivo y recupera el liderato (1-0)
Sergio Baltar
Jugadores del Castellón celebran el gol del empate ante Las Palmas

El Castellón suma un empate que vale oro y deja al Dépor a tres puntos del liderato
Agencias
Los jugadores del Castellón festejan el triunfo ante el Dépor

El Castellón defiende su liderato en la vigésimo séptima jornada de la Hypermotion
Armando Palleiro
Arana en un partido con el Racing de Santander

La desgracia persigue a la delantera del Racing de Santander
Jorge Lema