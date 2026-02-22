El Racing vence al Burgos por la mínima, se aleja del Deportivo y recupera el liderato (1-0)

Lance del juego en el partido entre Racing de Santander y Burgos Real Racing Club

Después de caer en Ipurua y perder el liderato en favor del Castellón, que venció al Deportivo en Castalia (2-0), el Racing de Santander ha recuperado lo que en su día era suyo. El conjunto dirigido por José Alberto venció al Burgos por la mínima y sumó tres puntos que lo devuelven al puesto más alto de Segunda División.

Andrés Martín, para variar, fue el encargado de hacer el único tanto del partido. Sin dar opción a que ocurriese demasiado, el máximo artillero del equipo verdiblanco encauzó el envite desde bien pronto. Aún no se había cumplido el minuto diez cuando el Racing ya mandaba en un electrónico que ya no se movería más, a pesar de que el Burgos gozó de alguna ocasión que otra para, como mínimo, firmar las tablas.

La victoria de la escuadra cántabra no afecta de forma directa a la posición del Deportivo, que se mantiene cuarto. En lo que sí le influye al equipo dirigido por Antonio Hidalgo, que hizo sus deberes ante el Eibar (1-0), es en la distancia con el ascenso directo, que ahora marca el Castellón. El Dépor se queda a tres puntos del conjunto orellut, segundo, y a cuatro del ya líder Racing de Santander.