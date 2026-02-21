El Castellón suma un empate que vale oro y deja al Dépor a tres puntos del liderato

Jugadores del Castellón celebran el gol del empate ante Las Palmas LaLiga

El Castellón, líder de LaLiga Hypermotion, sumó un merecido punto en su visita a Las Palmas (1-1) gracias a un gol de Brignani en el tiempo de prolongación, cuando su equipo jugaba en inferioridad numérica tras ser expulsado Agustín Sienra.

El conjunto ‘orellut’ llevó todo el peso del encuentro y dispuso de las mejores ocasiones, aunque encontró el premio quizá cuando menos lo esperaba.

El equipo de Pablo Hernández dominó la primera parte, pero su único error lo pagó muy caro, con un contraataque local que acabó en un claro penalti. Jesé lo transformó en el 1-0.

Ni siquiera el gol encajado amilanó a un Castellón que dispuso de otras oportunidades muy nítidas, resueltas todas por Horkas, y la mejor de ellas en el tiempo añadido del primer periodo con un tiro de Gerenabarrera que también salvó el portero croata.

Al descanso se llegó con un inverosímil 1-0 para Las Palmas, que vivió del contragolpe gracias la movilidad entre líneas de Manu Fuster y la habilidad del japonés Miyashiro.

Le costó al Castellón mantener su nivel de iniciativa al comienzo del segundo tiempo; su entrenador lo detectó e introdujo a Suero y Raúl Sánchez en el césped.

Fue poco antes de que Alberto Jiménez y Lucas Alcázar chocasen de forma aparatosa en un balón aéreo en el minuto 66. El partido estuvo detenido durante cinco minutos y el lateral tuvo que ser sustituido; no así inicialmente el capitán orellut, aunque el majorero seguía sangrando y también tuvo que dejar el campo al final. Suero puso a prueba a Horkas con un tiro durísimo desde fuera del área que el croata rechazó de puños, en un momento del partido en el que Las Palmas, con el rol poco habitual de tener que defender sin balón, ya pensaba casi únicamente en conservar su ventaja.

La segunda tarjeta amarilla recibida por Sienra pareció aplacar el ímpetu castellonense ante un equipo amarillo que, en superioridad, se vio en la disyuntiva de mantener su ventaja o de buscar un segundo tanto para superar el gol-average particular tras el 1-0 encajado en la primera vuelta.

Sin embargo, el Castellón mantuvo la fe, y una jugada individual de Cipenga acabó con un remate cruzado de Brignani que, esta vez sí, batió a Horkas.

El tiempo de prolongación se fue hasta los doce minutos de forma justificada, pero Las Palmas no encontró el gol.

El Dépor recorta puntos

El empate entre Las Palmas y Castellón minimiza el daño de la derrota sufrida por el Deportivo en Castalia la semana pasada (2-0) y deja a los blanquiazules a tres puntos de distancia sobre el primer clasificado. Si el Racing de Santander es capaz de superar al Burgos en El Sardinero (hoy a las 18.30 horas), la brecha se abriría a cuatro.