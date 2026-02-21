El Castellón defiende su liderato en la vigésimo séptima jornada de la Hypermotion

Los jugadores del Castellón festejan el triunfo ante el Dépor CD CASTELLÓN

La jornada vigésimo séptima de la Liga Hypermotion promete emociones fuertes tanto en la batalla por el ascenso como por eludir la temida zona de descenso.

Después de su triunfo ante el Dépor del pasado fin de semana y de haber escalado hasta la cima clasificatoria, el Castellón deberá defender su liderato en un campo complicado como el Gran Canaria.

Por su parte, el Racing de Santander desea desquitarse de su último tropiezo en El Sardinero frente a un rival siempre rocoso como el Burgos.

Por la zona baja, equipos históricos como el Zaragoza o el Valladolid —donde se estrena Fran Escribá al timón— pugnarán por salir del pozo.

El Leganés no puede perdonar ante la Cultu

Leganés (14º - 32 puntos) – Cultural (20º - 26 puntos)

Sábado 21, 14.00

Después de haber tropezado la semana pasada en Córdoba, el Leganés regresa a Butarque para aspirar a acercarse a los puestos de la promoción. Enfrente tendrá a una Cultural Leonesa deprimida después de su empate sin goles en casa ante el Zaragoza y que esta semana ha tenido que ejercitarse en Mareo (Gijón) debido a la falta de campos de hierba natural en condiciones en la provincia leonesa.

El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel Ziganda, considera que la última incorporación del equipo, el centrocampista serbio de 33 años, Nemanja Radoja, aportará a su equipo “tranquilidad y experiencia”.

“Será un jugador más para el centro del campo que puede aportar la experiencia que necesitamos y la tranquilidad para los partidos que quedan por disputarse”, añadió.

El Alcoraz alberga un encuentro de urgencias

Huesca (17º - 30 puntos) – Mirandés (22º - 21 puntos)

Sábado 21, 16.15

Dos conjuntos en apuros clasificatorios dirimen un choque directo por la salvación en El Alcoraz. Un Huesca fuera de los puestos de descenso tras su última victoria recibe al colista con la esperanza de poner más tierra de por medio respecto a la zona de pérdida de categoría.

El Mirandés, por su parte, se ha visto fortalecido moralmente después de haber empatado ante uno de los ‘gallitos’ de la Hypermotion, la UD Las Palmas (1-1).

Un derbi andaluz entre dos escuadras de dulce

Almería (3º - 45 puntos) – Córdoba (7º - 41 puntos)

Sábado 21, 18.30

Almería y Córdoba miden sus anhelos de subir a Primera en un derbi andaluz de carácter completamente incierto. Los almerienses, aunque con susto incluido, doblegaron el pasado fin de semana al Andorra en el UD Almería Stadium, mientras que el Córdoba se ha acostumbrado a sumar de tres en tres y ha enlazado tres triunfos ante Leganés, Valladolid y Las Palmas.

El nuevo líder desea asentarse en lo más alto

Las Palmas (5º - 41 puntos) –Castellón (1º - 48 puntos)

Sábado 21, 21.00

Después de haberse aupado al liderato en solitario de la Liga Hypermotion, el Castellón se desplaza al estadio Gran Canaria para tratar de afianzar su primera plaza. No será una empresa sencilla debido a la calidad de otro aspirante a regresar a Primera de manera directa. La UD Las Palmas, sin embargo, precisa de un punto de inflexión urgente, habida cuenta de que no ha conseguido vencer en las últimas seis jornadas.

Fran Escribá se estrena con el Valladolid en El Molinón

Sporting (9º - 40 puntos) – Valladolid (19º - 28 puntos)

Domingo 22, 14.00

La destitución de Luis García Tevenet tras el desastre en Granada (5-1) ha abierto el paso a un técnico veterano como Fran Escribá, que se dejará la piel en su afán por sacar al Valladolid de los puestos de descenso.

El estreno del míster no será ni mucho menos sencillo, puesto que rinde visita a un Sporting de Gijón con aspiraciones. “Hay un buen equipo, comprometido, que lo está pasando mal, y mi objetivo es recuperar la mejor versión de cada uno, a título individual, y como colectivo, y trabajar las cosas tácticas que nos puedan beneficiar, porque hay un gran potencial, y buenos jugadores a los que conozco, aunque no he trabajado con ellos”, declaró a su llegada a Pucela un Escribá que detecta un “bloqueo” mental en su plantel.

Un duelo dramático en búsqueda de oxígeno

Andorra (18º - 29 puntos) – Zaragoza (21º - 24 puntos)

Domingo 22, 16.15

El gélido estadio de Encamp asistirá a un partido caliente por la permanencia entre Andorra y Zaragoza. El conjunto del Principado ha concatenado tres jornadas con derrota, si bien ha competido en todas ellas; en su última aparición estuvo a punto de dar la sorpresa en Almería, donde finalmente cayó por un apretado 3-2. Por su parte, el club aragonés apura sus últimas balas para poder finalizar con la pesadilla que vive en la presente temporada. El pasado fin de semana salvó al menos un punto en un desplazamiento arduo como el del Reino de León (0-0).

El cuadro cántabro, con ánimos de desquite

Racing (2º - 47 puntos) – Burgos (8º - 40 puntos)

Domingo 22, 18.30

El Racing de Santander ansía reponerse cuanto antes del mazazo anímico que supuso el traspié en Eibar (2-1) de la última jornada. El equipo cántabro recibe a un rival sólido como el Burgos, que a buen seguro que no le pondrá las cosas fáciles a la formación de José Alberto. Peio Canales, atacante del Racing, Peio Canales cree que ante el Eibar, en Ipurua, el Racing hizo una de las mejores primeras partes de la temporada. “Sí que es verdad que en la segunda parte nos metimos un poco más atrás y, a partir de ahí, nos costó tener el control del balón y meter al rival en su campo”, subrayó. “Para mí no es ninguna presión ponernos segundos, sino una motivación el querer mantenernos arriba. Tenemos que seguir trabajando en lo que hacemos bien y mejorando lo que no tenemos tan controlado”, expuso.

El Málaga desea no perder de vista la cúspide liguera

Málaga (6º - 41 puntos) – Albacete (13º - 34 puntos)

Domingo 22, 21.00

Aunque el inesperado revés de la pasada jornada en Anoeta ante la Real B (2-1) no entraba inicialmente en el guion del Málaga, la escuadra de Funes pretende resarcirse en La Rosaleda ante un Albacete capaz de lo mejor y de lo peor. Antonio Pacheco, mediocampista albaceteño, aseguró en lo que respecta al enfrentamiento de mañana ante el Málaga que espera un “partido bonito en ese campo y con esa afición” y ha asegurado que tratarán de ir a competir con sus “armas y con mucha ilusión” para protagonizar una sorpresa contra un club con serias aspiraciones de regresar a la élite lo antes posible.

Dos clubes en rachas dispares, frente a frente

Cádiz (11º - 35 puntos) – R. Soc. B (16º - 31 puntos)

Lunes 23, 20.30

Un Cádiz que ha perdido fuelle en esta segunda vuelta de la competición recibe a un filial ambicioso que viene de doblegar en Anoeta al Málaga el pasado lunes (2-1). La escuadra de Gaizka Garitano apenas ha rescatado un punto de los últimos quince en juego gracias al empate arrancado en El Plantío (1-1) la pasada semana. Los amarillos deben regresar a la senda del triunfo para no olvidarse de la zona de promoción.