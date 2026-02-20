La desgracia persigue a la delantera del Racing de Santander

Arana en un partido con el Racing de Santander

El Racing de Santander es uno de los principales aspirantes al ascenso a Primera División y, por consiguiente, rival directo del Deportivo en esa carrera por llegar a la élite. Pero en su camino para volver a la máxima categoría, el conjunto cántabro se está encontrando con una maldición que pone en jaque uno de los proyectos mejor construidos en la categoría de plata. La desgracia persigue a los delanteros del equipo de El Sardinero y el último en caer ha sido Juan Carlos Arana, que apunta a estar de baja varias semanas por una lesión muscular.

En el entrenamiento de este jueves, el delantero tuvo que retirarse a vestuarios ayudado por miembros de los servicios médicos después de notar un fuerte pinchazo en el muslo. Las primeras exploraciones revelaron una rotura fibrilar que en principio parece importante. No está siendo una temporada fácil para Arana, uno de los grandes atacantes de la categoría, pero que apenas ha podido participar en lo que va de curso por diferentes problemas físicos: suma solo 122 minutos en Liga.

Este contratiempo con el canario cierra el círculo que él mismo inició y que ha traído de cabeza a José Alberto desde los primeros meses de competición. El fichaje de Villalibre y la espectacular irrupción de Jeremy Arévalo compensaron los problemas en la parcela ofensiva, pero en enero el hispano-ecuatoriano se marchó al Stuttgart y el vasco sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales. El parte médico es del 6 de enero y de momento no ha vuelto a entrenarse sobre el césped.

Esperanza truncada

El Racing de Santander se movió bien en el mercado e incorporó a Manex Lozano, un juvenil del Athletic que estaba teniendo impacto inmediato... hasta que la desgracia truncó su espectacular puesta en escena en el fútbol profesional. Un mal apoyo en un entrenamiento le costó una rotura de cruzado que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta la próxima temporada.

La última bala en la recámara, además de un Guliashvili que se está mostrando más como segundo punta que como delantero centro, ha sido la de Jaime Mata. El madrileño apenas había jugado tres partidos esta temporada con Las Palmas y se ha sumado al proyecto racinguista después de desvincularse del conjunto amarillo en enero. De momento, su participación con el equipo cántabro se reduce a un minuto, el de su estreno ante el Eibar la semana pasada.