El joven periodista deportivo Unai Cantero, de la SER en Gipuzkoa, sigue la actualidad de Real Sociedad, Eibar y Sanse para Carrusel Deportivo así como La Liga F con Real Sociedad y Eibar. Uno de los recuerdos que más le marcó del Dépor tiene que ver con un jugador que se lesionó, le ve candidato al ascenso directo este año y analiza para Dxt Campeón qué le ocurre a domicilio este curso al Eibar, que aún no ha ganado.

Cuando piensa en el Dépor, ¿qué recuerdos se le vienen a la cabeza?

Esto te va a parecer un poco curioso, igual es un poco fuerte lo que voy a decir, pero el primer recuerdo que tengo del Dépor es la lesión de Filipe Luis frente al Athletic de Bilbao. Estaba en una casa rural con mi familia y con amigos de la familia. Yo, como siempre he sido un fanático del fútbol, me fui al salón de la casa rural a ver el partido de la noche, que curiosamente era ese Deportivo-Athletic. Justo mete el gol Filipe ante Iraizoz y les voy a avisar que marcó el Dépor, fuimos todos a verlo y fue cuando vimos el tobillo dado la vuelta. Me quedó grabada esa lesión. Y también recuerdo a jugadores como Valerón o el descenso de Primera a Segunda. Me molestó bastante porque era un equipo que me gustaba mucho. Y tengo más reciente el recuerdo de cuando sube de Primera RFEF a Segunda. Vi el partido ante el Barça B y pensé ‘que ascienda ya el Dépor'. Cuando estaba en Primera Federación creo que a todos los amantes del fútbol nos enfadaba un poco verlo competir ahí.

Y este año en Segunda, ¿cómo lo está viendo?

Cuando vino a Eibar vi un equipo que es de ese tipo de escuadras que sin necesidad de jugar mucho, ni tener muchísima posesión, ni ser protagonista en el partido, era capaz de ganarte los partidos. Pero en Ipurua empató y acabó sufriendo. He visto varios partidos del Dépor y tiene calidad para subir a Primera de forma directa, pero creo que también está sufriendo lo que es la Segunda División. En la que cualquier equipo te puede ganar y todos los partidos son una batalla no solo física también mental. Con los jugadores que tiene, sobre todo de medio campo para arriba, como Yeremay o Mella es un equipo que no debería estar ni en playoff. Y sobre Yeremay, tiene mucho mérito que el Dépor lo haya retenido. En verano comentábamos a qué equipo de Primera o de la Premier se iba a ir y al final se ha quedado. Creo que tira mucho el equipo y la afición y es algo a destacar. Pensé ‘vaya par de narices el quedarse en Segunda pudiendo irse a otro sitio y cobrar más.

Hay muchos candidatos a subir: el Racing, el Almería, el Castellón que ahora parece imparable...

Sí pero yo veo al Dépor, un equipo del norte, con una afición, un estadio, un ambiente, una cultura social que el resto de equipos no lo tienen. Puede que el Racing también lo tenga parecido, pero lo que transmite la gente del Dépor no creo que lo tenga ningún aficionado de ningún otro equipo de la categoría. En cuanto a lo que es el EuroDépor, todo lo vivido, el estar en Primera Federación. Yo creo que tiene que tirar para arriba, sobre todo por el apoyo de la gente...

¿Y qué le está pasando al Eibar? Porque es el mejor local de Segunda pero a domicilio aún no ha ganado, ¿a qué lo achaca?

Fuera creo que es una cuestión mental. Ves al Eibar jugar en casa y lo ves fuera y es un equipo totalmente diferente. Hace cosas bien tanto en Ipurua como fuera pero a domicilio no termina de arrancar. Se han puesto por delante en varios partidos pero al final les terminan empatando cuando podían habérselos llevado. Y después está esa equidad que tienen: llevan 28 goles anotados, 28 encajados y han ganado nueve, perdido nueve y empatado ocho. Así que al final la igualdad es casi total. Me da la sensación de que la última victoria ante el Racing le ha dado ese punto de decir ‘Oye, ¿y si ahora le ganamos al Dépor y les estamos ganando a dos equipos de la zona alta?' He visto este año partidos del Eibar contra rivales de la zona de descenso y pienso que se trata más de algo mental. Y luego está su técnico, Beñat San José, que es un entrenador que me gusta mucho. Pienso que es un míster con las ideas muy claras. Puede que de puertas para afuera no hagan quizás autocrítica pública, por decirlo así, pero pienso que es algo que reservan para dentro y para el propio vestuario. Me da la sensación de que de cara a los periodistas intentan sacar siempre el lado positivo.

Da la impresión de que el Eibar aspirar a entrar en el playoff si atinase más fuera y no hubiese sumado solo cinco puntos de 63 posibles...

Creo que en el momento en el que llegue la primera victoria fuera... El Eibar está décimo con 35 pero si hubiese sido capaz de ganar algún partido fuera estaría metido en promoción de ascenso. Seguí al equipo en agosto, septiembre, octubre, en los primeros partidos de competición, que son los que a mí me tocaba radiar los de casa y veía al equipo y decía ‘el Eibar tiene que estar peleando por el playoff.