Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Xeber Alkain abandona el Eibar, traspasado al equipo ucraniano en el que jugó Lucas Pérez

El próximo rival del Deportivo pierde a un delantero que en el presente curso estuvo medio millar de minutos sobre el césped y no vio portería

Lois Novo
Lois Novo
19/02/2026 18:25
Alkain persigue a Quagliata durante el encuentro de la primera vuelta entre Eibar y Deportivo en Ipurua
Alkain persigue a Quagliata durante el encuentro de la primera vuelta entre Eibar y Deportivo en Ipurua
FERNANDO FERNÁNDEZ
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Eibar ha anunciado en la tarde de este jueves el traspaso del extremo o mediapunta Xeber Alkain al Karpaty Lviv ucraniano. El futbolista abandona el conjunto armero poco más de 48 horas de su visita al Deportivo con motivo de la 27ª jornada de la Liga Hypermotion.

Alkain, formado en la cantera de la Real Sociedad y que posteriormente llegó a jugar en Primera con el Alavés, ha militado durante temporada y media en el Eibar, con el que firmó en el verano de 2024. Con el conjunto de Ipurua ha disputado 48 encuentros oficiales, en los que solamente marcó un gol.

Beñat San José dando instrucciones durante el partido entre el Eibar y el Racing de Santander

Beñat San José, sobre el Dépor-Eibar: "Espero un partido muy intenso y táctico"

Más información

Después de participar en 33 encuentros (20 como titular) durante el pasado curso, su importancia en el equipo guipuzcoano ha disminuido notablemente durante la presente campaña. Saltó al terreno de juego en 15 de las 26 jornadas, únicamente 5 en el once inicial, para un total de 499 minutos. Desde su última titularidad, en la jornada 12 en Almería (3-1), solamente ha estado 88 minutos en el terreno de juego, repartidos en cinco encuentrosEn el duelo de la primera vuelta ante el Dépor en Ipurua saltó al campo en el minuto 67 en lugar del lateral izquierdo angoleño Buta.

Ahora, Alkain inicia a sus 28 años una nueva etapa, en la que será su primera experiencia fuera del fútbol español. Curiosamente lo hace en un equipo de grato recuerdo para uno de los jugadores más importantes del Deportivo en las últimas décadas. Lucas Pérez también vivió en el Karpaty Lviv su primera experiencia en el extranjero, en 2011, después de abandonar el Rayo Vallecano.

Arbilla festeja una diana este curso con el Eibar

El Eibar volará en Riazor sin su alma máter

Más información

El nuevo conjunto de Alkain ocupa actualmente la novena plaza de la Primera División de Ucrania, en la que compiten 16 clubes, once puntos por debajo de la tercera plaza -que da un billete a la Conference League-, cuatro puntos por encima de las posiciones de playoff de permanencia y ocho sobre la zona de descenso directo. Su entrenador es el almeriense Fran Fernández, extécnico de Almería, Alcorcón, Tenerife y Real Murcia.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante un entrenamiento

Pablo Hernández: "Cuando los resultados son positivos siempre es más fácil trabajar"
Agencias
Alkain persigue a Quagliata durante el encuentro de la primera vuelta entre Eibar y Deportivo en Ipurua

Xeber Alkain abandona el Eibar, traspasado al equipo ucraniano en el que jugó Lucas Pérez
Lois Novo
Beñat San José dando instrucciones durante el partido entre el Eibar y el Racing de Santander

Beñat San José, sobre el Dépor-Eibar: "Espero un partido muy intenso y táctico"
Agencias
Los jugadores del Eibar, cariacontecidos tras la derrota por 4-0 ante el Racing de Santander

El Eibar, negado para sumar de tres fuera, al asalto de Riazor
Zeltia Regueiro