Xeber Alkain abandona el Eibar, traspasado al equipo ucraniano en el que jugó Lucas Pérez

El Eibar ha anunciado en la tarde de este jueves el traspaso del extremo o mediapunta Xeber Alkain al Karpaty Lviv ucraniano. El futbolista abandona el conjunto armero poco más de 48 horas de su visita al Deportivo con motivo de la 27ª jornada de la Liga Hypermotion.

Alkain, formado en la cantera de la Real Sociedad y que posteriormente llegó a jugar en Primera con el Alavés, ha militado durante temporada y media en el Eibar, con el que firmó en el verano de 2024. Con el conjunto de Ipurua ha disputado 48 encuentros oficiales, en los que solamente marcó un gol.

Después de participar en 33 encuentros (20 como titular) durante el pasado curso, su importancia en el equipo guipuzcoano ha disminuido notablemente durante la presente campaña. Saltó al terreno de juego en 15 de las 26 jornadas, únicamente 5 en el once inicial, para un total de 499 minutos. Desde su última titularidad, en la jornada 12 en Almería (3-1), solamente ha estado 88 minutos en el terreno de juego, repartidos en cinco encuentros. En el duelo de la primera vuelta ante el Dépor en Ipurua saltó al campo en el minuto 67 en lugar del lateral izquierdo angoleño Buta.

Ahora, Alkain inicia a sus 28 años una nueva etapa, en la que será su primera experiencia fuera del fútbol español. Curiosamente lo hace en un equipo de grato recuerdo para uno de los jugadores más importantes del Deportivo en las últimas décadas. Lucas Pérez también vivió en el Karpaty Lviv su primera experiencia en el extranjero, en 2011, después de abandonar el Rayo Vallecano.

El nuevo conjunto de Alkain ocupa actualmente la novena plaza de la Primera División de Ucrania, en la que compiten 16 clubes, once puntos por debajo de la tercera plaza -que da un billete a la Conference League-, cuatro puntos por encima de las posiciones de playoff de permanencia y ocho sobre la zona de descenso directo. Su entrenador es el almeriense Fran Fernández, extécnico de Almería, Alcorcón, Tenerife y Real Murcia.