Rivales

Pablo Hernández: "Cuando los resultados son positivos siempre es más fácil trabajar"

El técnico del Castellón pide concentración de cara al partido ante Las Palmas, al que considera un "rival directo" 

Agencias
19/02/2026 21:23
Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante un entrenamiento
Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante un partido con el Castellón
CD Castellón
El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, resaltó el buen hacer de su equipo, que es líder de LaLiga Hypermotion, después de su victoria el pasado fin de semana ante el Deportivo (2-0) y reconoció que "cuando las cosas salen y los resultados son positivos siempre es más fácil trabajar".

"Veo al equipo muy enchufado", afirmó este jueves en la rueda de prensa previa al duelo contra Las Palmas de este sábado a las 21 (hora peninsular). "Estamos con ganas de que llegue el partido", añadió, al tiempo que confirmó el regreso de Jakobsen, al que ve "físicamente más que preparado" tras superar sus molestias y además elogió a Ousmane, Camara, máximo goleador del equipo, con siete dianas, la última marcada precisamente a los blanquiazules: "Los dos están muy enchufados y nos van a ayudar mucho de aquí a final de temporada”.

"Tenemos muy claro cómo queremos conseguir los tres puntos. Vamos a intentar imponer nuestro juego, como hacemos siempre", comentó sobre cuál es el plan de partido. 

David Mella, en rueda de prensa

Mella mantiene el optimismo: "Todos vemos el vaso medio lleno"

El conjunto castellonense buscará afianzarse en el primer puesto ante el equipo insular, aunque Hernández admitió que "va a ser un partido muy difícil". "No vienen en una dinámica positiva, son un equipazo. Son el conjunto menos goleado y eso denota lo que cuesta marcarles", señaló sobre la UD Las Palmas.

Hablando sobre el gran momento de forma del equipo, que actualmente es el líder de Segunda, el técnico orellut hizo un llamamiento a la calma: “Somos conscientes de la dificultad de lo que estamos haciendo. Si queremos mantenernos ahí, tenemos que seguir trabajando igual. En cuanto bajas la exigencia, cualquier rival te pinta la cara". El técnico recordó que su experiencia le obliga a transmitir tranquilidad y foco competitivo al vestuario: "Tenemos que tener muy claro cómo estamos trabajando y seguir por este camino".

