Pablo Hernández: "Cuando los resultados son positivos siempre es más fácil trabajar"

Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante un partido con el Castellón CD Castellón

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, resaltó el buen hacer de su equipo, que es líder de LaLiga Hypermotion, después de su victoria el pasado fin de semana ante el Deportivo (2-0) y reconoció que "cuando las cosas salen y los resultados son positivos siempre es más fácil trabajar".

"Veo al equipo muy enchufado", afirmó este jueves en la rueda de prensa previa al duelo contra Las Palmas de este sábado a las 21 (hora peninsular). "Estamos con ganas de que llegue el partido", añadió, al tiempo que confirmó el regreso de Jakobsen, al que ve "físicamente más que preparado" tras superar sus molestias y además elogió a Ousmane, Camara, máximo goleador del equipo, con siete dianas, la última marcada precisamente a los blanquiazules: "Los dos están muy enchufados y nos van a ayudar mucho de aquí a final de temporada”.

"Tenemos muy claro cómo queremos conseguir los tres puntos. Vamos a intentar imponer nuestro juego, como hacemos siempre", comentó sobre cuál es el plan de partido.

Mella mantiene el optimismo: "Todos vemos el vaso medio lleno" Más información

El conjunto castellonense buscará afianzarse en el primer puesto ante el equipo insular, aunque Hernández admitió que "va a ser un partido muy difícil". "No vienen en una dinámica positiva, son un equipazo. Son el conjunto menos goleado y eso denota lo que cuesta marcarles", señaló sobre la UD Las Palmas.

Hablando sobre el gran momento de forma del equipo, que actualmente es el líder de Segunda, el técnico orellut hizo un llamamiento a la calma: “Somos conscientes de la dificultad de lo que estamos haciendo. Si queremos mantenernos ahí, tenemos que seguir trabajando igual. En cuanto bajas la exigencia, cualquier rival te pinta la cara". El técnico recordó que su experiencia le obliga a transmitir tranquilidad y foco competitivo al vestuario: "Tenemos que tener muy claro cómo estamos trabajando y seguir por este camino".