Beñat San José dando instrucciones durante el partido entre el Eibar y el Racing de Santander LaLiga Hypermotion

El entrenador del Eibar, Beñat San José, dijo este jueves que en su visita al Deportivo se van a encontrar con un "gran equipo" que no solo tiene un "buen once inicial", sino también un "buen plantel" y un "buen banquillo".

"Tiene también un técnico con mucha experiencia y muy bueno en lo táctico. Es un gran club, un histórico de España. En su casa espero un partido muy intenso muy táctico, con mucho virtuosismo e individualidades del rival. El campo también les empujará, tendrán su presión", destacó.

San José dijo que van a tener que estar muy atentos en los "saltos de presión", ya que el Dépor puede penalizar esas jugadas y, por ello, "la línea defensiva" armera va a tener que estar "muy atenta".

"También queremos hacer nuestro fútbol y tener mucha personalidad con el balón y que les podamos desordenar para atacar esos espacios. Todavía no hemos ganado de visita y, en vez de utilizarlo como lastre, hemos dado pequeños pasos puntuando y queremos que sea una cuenta atrás en sentido positivo, que ya tiene que llegar la victoria", señaló. San José afirmó que es consciente de que la del Depor es una de las visitas "más complicadas" que hay en el calendario de Segunda.