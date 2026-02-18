Los jugadores del Eibar, cariacontecidos tras la derrota por 4-0 ante el Racing de Santander LaLiga Hypermotion

Riazor volvió a celebrar hace quince días una victoria, después del triunfo logrado ante el Albacete (1-0). El Dépor sumó de tres más de dos meses después y su feudo se prepara para medir la recuperación del fortín este sábado con la visita de un Eibar que todavía no ha ganado este curso a domicilio.

Cinco empates y siete derrotas son los números que exhiben fuera los armeros. Cinco puntos de 36 posibles. Pero en el Dépor eso no implica relajación, escarmentado el club de recibir a un equipo, como la Real Sociedad B, que cuando llegó a Riazor en diciembre contaba sus ocho compromisos a domicilio por derrotas.

El Eibar volará en Riazor sin su alma máter Más información

El correctivo infringido por el filial txuri-urdin (0-3) dejó noqueado a un Dépor que en Riazor dista, otro año más, de ser un equipo fiable en su casa. El volver a vencer, aunque por sufrimiento, debería de servir de acicate de un cuadro blanquiazul que vuelve al abrigo de su hinchada después de hincar la rodilla a domicilio.

Cambio de papeles

Porque como las estadísticas están para romperlas el fin de semana pasado el Dépor, el mejor visitante de Segunda, acabó con su buen momento de forma en Castalia ante el Castellón, que lleva ya la friolera de ocho triunfos seguidos en su feudo. Y hace dos semanas los blanquiazules acababan con otra racha, en este caso a su favor, volviendo a ganar en casa. La última vez, hasta que perdieron los blanquillos, había sido el 23 de noviembre contra el Ceuta (2-1).

Vistos los últimos precedentes los coruñeses no deberían de confiarse ante la aparente falta de fiereza fuera del Eibar. Entre otras cosas porque viene de ganar al Racing de Santander (2-1). Además, sus últimas dos salidas, ante Granada y Eibar, se zanjaron con sendos empates.

Después de la victoria con los cántabros, que tuvo lugar en Ipurua, donde la escuadra que entrena Beñat San José lleva cuatro victorias seguidas, este fin de semana el Eibar regresará a realidad fuera, donde hace mucho más frío. Y eso explica que no acabe de despegarse en la tabla, donde es décimo, con 35 puntos. Y de esos problemas a domicilio es de los que espera sacar petróleo este sábado el Dépor. A pesar de su derrota ante los orelluts solo bajó un escalón en la clasificación liguera y actualmente es cuarto, con 43 puntos en su haber.

Y con la idea, por una parte de no perder la estela del ahora líder Castellón (48) y tratando de no caerse de los puestos de playoff (que acecha con 41 puntos el Córdoba), el Deportivo tratará de, como le pasó ante la Real Sociedad B, de no ser la excepción que confirma la regla. La trayectoria del Eibar lejos de su campo empezó con un esperanzador empate ante el Málaga (1-1) al que siguieron cinco derrotas seguidas (Huesca, Cádiz, Ceuta, Las Palmas y Almería).

Tras el reparto de puntos en El Molinón (1-1) llegó la derrota más abultada a domicilio hasta la fecha para el Eibar, el 4-0 ante el Racing de Santander, del que ya se vengó el pasado fin de semana. Tablas sin goles el siguiente fin de semana contra el Córdoba, derrota por la mínima frente al Burgos (1-0) y los últimos precedentes, dos puntos de seis posibles entre los partidos ante Granada (0-0) y Zaragoza (1-1).

Y si nos fijamos en los goles solo ha marcado seis en 12 compromisos y ha recibido 18, dejando su portería inmaculada solo en dos ocasiones. No obstante, nada de esto importará una vez el balón comience a rodar este sábado a partir de las 16.15 horas en Riazor. Peores números traía la Real B al campo coruñés y salió por la puerta grande gracias a un triplete.

Queda ahora por ver hasta qué punto se ha recuperado Riazor de la larga travesía en el desierto que pasó sin celebrar victorias y qué Dépor se mostrará ante el cuadro armero. Con los blanquiazules cómodos sin la posesión para poder transitar y correr tampoco está el Eibar sufre cediendo la iniciativa. En el recuerdo ya lejano duelo de la primera vuelta, en el que se adelantó Yeremay y Adu Ares, en el añadido, rescató un punto en Ipurua (1-1).

De esos partidos de los que te puedas terminar acordando al final de curso. El Dépor, que aún tiene que examinar su mejoría y con la asignatura pendiente de elevar el nivel ante los ‘cocos’ de la categoría, no puede descuidar ni mucho menos ni relajarse ante la teórica ‘clase media’ de Segunda. Además, en una competición tan igualada, en la que las diferencias están en puño y en la que la mayoría de los equipos aún pueden optar a todo, a la gloria o al mayor de los fracasos, a buen seguro el cuadro armero pondrá todo lo que tiene sobre el verde de Riazor.

Las Palmas también sufre mal de altura Más información

También tiene que hacerlo el Dépor, que no termina de encontrar esa regularidad que le convierta en un firme candidato al ascenso directo. Ante esa falta de continuidad blanquiazul están esas rachas de sus homólogos, que también han tenido sus baches, lo que ha amortiguado los daños del Dépor y han impedido que perdiese excesivo fuelle en la tabla.

Pero con el reto de no caer apeado de esos puestos de privilegio recibe este sábado en un estadio rearmado a un Eibar de momento negado para sumar de tres lejos de Ipurua. Y el Dépor no quiere que le salga cara en Riazor.