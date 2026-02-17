Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

La Cultural Leonesa tuvo que ejercitarse este martes... en Mareo

Tres horas de bus para la plantilla entre ida y vuelta para entrenar

Armando Palleiro
Armando Palleiro
17/02/2026 19:35
La Cultural trabajó este lunes en Gijón
La Cultural trabajó este lunes en Gijón
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las malas condiciones meteorológicas de los últimos dos meses en la provincia de León, con frío, nieve y mucha lluvia, han obligado a la Cultural Leonesa a ejercitarse en la jornada de ayer en las instalaciones del Sporting de Gijón en Mareo

La escuadra entrenada por José Ángel Ziganda, que lucha por abandonar la zona de descenso y poder permanecer en la Liga Hypermotion, trabajó en la mañana de ayer a 144 kilómetros de distancia del Área Deportiva de Puente Castro, donde normalmente preparan cada encuentro de Liga. 

Tres horas de bus para un grupo mermado anímicamente. Una circunstancia que ha modificado el día a día del club y que ha generado un clima de incredulidad y cierto enfado en el entorno culturalista. 

“Bajo ningún concepto, si nos quedamos en la categoría e incluso en cualquier situación, podemos estar en las instalaciones (de Puente Castro) en el inicio de la próxima temporada”, declaró recientemente días Natichu Alvarado, la consejera ejecutiva de la Cultural. 

“Creo que ahora mismo no estamos dando la talla para la categoría en la que estamos”, subrayó la representante de la directiva leonesa. 

En lo meramente deportivo y después de realizar carrera continua a modo de calentamiento, el cuerpo técnico encabezado por Ziganda se esmeró en las jugadas de estrategia a poner en juego en el estadio de Butarque durante el encuentro de este próximo sábado ante el Leganés, a partir de las 14.00 horas. 

Una cita crucial para un equipo que se ha visto inmerso en la lucha por la permanencia y que el pasado fin de semana no pudo sumar de tres en tres ante un adversario directo por la salvación como es el Zaragoza (0-0). 

Nemanja Radoja ficha por la Cultural

Un ex del Celta refuerza la medular de la Cultural

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Rubén Mantiñán, antes de un partido con el Suevos

Rubén Mantiñán: “Me faltaba motivación, iba poco a entrenar y mi hermano tiró de mí”
Santi Mendoza
El canterano deportivista Samu Fernández (dorsal 14), en el once inicial de España sub-19 ante Australia

El blanquiazul Samu Fernández, sin minutos en la victoria de España sub-19 ante Noruega (4-1)
Zeltia Regueiro
Silvia Ortiz y Guille Simón, del CN Liceo, con la selección gallega

Paulo Rivas, Guille Simón y Silvia Ortiz destacan con la selección gallega
María Varela
Henar controla el esférico ante Marina en el partido contra el Madrid CFF

El brazalete itinerante del Deportivo
Bea Arrizado