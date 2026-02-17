La Cultural Leonesa tuvo que ejercitarse este martes... en Mareo

La Cultural trabajó este lunes en Gijón CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA

Las malas condiciones meteorológicas de los últimos dos meses en la provincia de León, con frío, nieve y mucha lluvia, han obligado a la Cultural Leonesa a ejercitarse en la jornada de ayer en las instalaciones del Sporting de Gijón en Mareo.

La escuadra entrenada por José Ángel Ziganda, que lucha por abandonar la zona de descenso y poder permanecer en la Liga Hypermotion, trabajó en la mañana de ayer a 144 kilómetros de distancia del Área Deportiva de Puente Castro, donde normalmente preparan cada encuentro de Liga.

Tres horas de bus para un grupo mermado anímicamente. Una circunstancia que ha modificado el día a día del club y que ha generado un clima de incredulidad y cierto enfado en el entorno culturalista.

“Bajo ningún concepto, si nos quedamos en la categoría e incluso en cualquier situación, podemos estar en las instalaciones (de Puente Castro) en el inicio de la próxima temporada”, declaró recientemente días Natichu Alvarado, la consejera ejecutiva de la Cultural.

“Creo que ahora mismo no estamos dando la talla para la categoría en la que estamos”, subrayó la representante de la directiva leonesa.

En lo meramente deportivo y después de realizar carrera continua a modo de calentamiento, el cuerpo técnico encabezado por Ziganda se esmeró en las jugadas de estrategia a poner en juego en el estadio de Butarque durante el encuentro de este próximo sábado ante el Leganés, a partir de las 14.00 horas.

Una cita crucial para un equipo que se ha visto inmerso en la lucha por la permanencia y que el pasado fin de semana no pudo sumar de tres en tres ante un adversario directo por la salvación como es el Zaragoza (0-0).