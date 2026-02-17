Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Eibar volará en Riazor sin su alma máter

El capitán de la escuadra eibarresa, Anaitz Arbilla, no estará ante el Dépor por sanción, al igual que Olaetxea

Armando Palleiro
Armando Palleiro
17/02/2026 16:38
Arbilla festeja una diana este curso con el Eibar
Arbilla festeja una diana este curso con el Eibar
LALIGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

“Es un orgullo poder tener tantas temporadas en un sitio así, donde te sientes valorado por encima de todo y donde sientes tanto cariño, estoy muy identificado con lo que siente el pueblo, con los valores que intenta transmitir el club”. 

Con estas palabras bendecía el pasado junio su renovación Anaitz Arbilla, capitán del Eibar. El veterano futbolista de 38 años garantizaba así otra campaña en el fútbol profesional y su décimo ejercicio seguido en un equipo diferente como el Eibar, alejado de los grandes contratos y la artificialidad. El alma máter de la plantilla que entrena Beñat San José se perderá el próximo sábado la visita a Riazor para medirse al Deportivo por acumulación de tarjetas amarillas. 

En efecto, el pasado domingo frente al Racing de Santander, el ‘23’ armero fue amonestado en el triunfo 2-1 ante el que era líder de la Hypermotion. 

Un hándicap que lastrará a una escuadra humilde que ha logrado al menos obtener oxígeno respecto a los puestos de descenso con los que coqueteó en la primera vuelta. Y es que Arbilla representa mucho más que un futbolista cualquiera para el sentimiento armero; se trata de un icono de profesionalidad, implicación y solidaridad, al que no le importa en absoluto actuar en posiciones como la de lateral derecho o izquierdo en caso de necesidad. 

Riki Rodríguez en una jugada del Castellón-Deportivo

Antonio Hidalgo ya busca socio para Riki en el Deportivo

Más información

Las estadísticas avalan la valía de un veterano de 38 años con alma de juvenil; a lo largo del presente ejercicio ha disputado 19 partidos de Liga —con 18 titularidades—. 

Un total de 1.576 minutos en los que ha conseguido aportar también tres dianas que ponen de relieve su poderío en el juego aéreo y desde segunda línea. Su fuerte carácter le ha jugado también este curso alguna mala pasada; no en vano, contra el Huesca fue expulsado por agarrar del cuello a Sielva y por descalificar posteriormente la labor arbitral con un más que elocuente “sois unos mierdas”

En resumen, cuatro choques de sanción para una institución que evidenció en esta ocasión que por sus venas corre sangre caliente. 

La parcela defensiva del conjunto de Ipurúa quedará sensiblemente diezmada en su desplazamiento del próximo sábado a Riazor, en envite correspondiente a la 27ª jornada de Liga y marcado para las 16.15 horas. El Eibar no solo tendrá para la referida cita la baja de Arbilla sino que otro pilar para la estabilidad del colectivo como Lander Olaetxea tampoco podrá ser alineado por castigo. 

Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia

Fichajes de invierno para ponerse la camiseta

Más información

El mediocentro vasco, que la pasada campaña militó en el Sporting de Gijón, recibió asimismo la quinta amonestación contra el Racing. Aunque no se trata de un titular indiscutible para San José, Olaetxea sí contribuye a aportar una gran experiencia y aplomo desde el banquillo, convirtiéndose en uno de los recambios habituales del próximo rival blanquiazul. 

Curiosamente, en el empate de la primera vuelta frente al Deportivo en Ipurúa (1-1) ninguno de estos dos sancionados pudo intervenir.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Silvia Ortiz y Guille Simón, del CN Liceo, con la selección gallega

Paulo Rivas, Guille Simón y Silvia Ortiz destacan con la selección gallega
María Varela
Henar controla el esférico ante Marina en el partido contra el Madrid CFF

El brazalete itinerante del Deportivo
Bea Arrizado
El equipo júnior del Club Esgrima Atlántico, en los alto del podio del Campeonato de España

El Atlántico gana el oro nacional júnior por cuarto año seguido
María Varela
Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia

Fichajes de invierno para ponerse la camiseta
Israel Zautúa