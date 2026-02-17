El Eibar volará en Riazor sin su alma máter

Arbilla festeja una diana este curso con el Eibar LALIGA

“Es un orgullo poder tener tantas temporadas en un sitio así, donde te sientes valorado por encima de todo y donde sientes tanto cariño, estoy muy identificado con lo que siente el pueblo, con los valores que intenta transmitir el club”.

Con estas palabras bendecía el pasado junio su renovación Anaitz Arbilla, capitán del Eibar. El veterano futbolista de 38 años garantizaba así otra campaña en el fútbol profesional y su décimo ejercicio seguido en un equipo diferente como el Eibar, alejado de los grandes contratos y la artificialidad. El alma máter de la plantilla que entrena Beñat San José se perderá el próximo sábado la visita a Riazor para medirse al Deportivo por acumulación de tarjetas amarillas.

En efecto, el pasado domingo frente al Racing de Santander, el ‘23’ armero fue amonestado en el triunfo 2-1 ante el que era líder de la Hypermotion.

Un hándicap que lastrará a una escuadra humilde que ha logrado al menos obtener oxígeno respecto a los puestos de descenso con los que coqueteó en la primera vuelta. Y es que Arbilla representa mucho más que un futbolista cualquiera para el sentimiento armero; se trata de un icono de profesionalidad, implicación y solidaridad, al que no le importa en absoluto actuar en posiciones como la de lateral derecho o izquierdo en caso de necesidad.

Antonio Hidalgo ya busca socio para Riki en el Deportivo Más información

Las estadísticas avalan la valía de un veterano de 38 años con alma de juvenil; a lo largo del presente ejercicio ha disputado 19 partidos de Liga —con 18 titularidades—.

Un total de 1.576 minutos en los que ha conseguido aportar también tres dianas que ponen de relieve su poderío en el juego aéreo y desde segunda línea. Su fuerte carácter le ha jugado también este curso alguna mala pasada; no en vano, contra el Huesca fue expulsado por agarrar del cuello a Sielva y por descalificar posteriormente la labor arbitral con un más que elocuente “sois unos mierdas”.

En resumen, cuatro choques de sanción para una institución que evidenció en esta ocasión que por sus venas corre sangre caliente.

La parcela defensiva del conjunto de Ipurúa quedará sensiblemente diezmada en su desplazamiento del próximo sábado a Riazor, en envite correspondiente a la 27ª jornada de Liga y marcado para las 16.15 horas. El Eibar no solo tendrá para la referida cita la baja de Arbilla sino que otro pilar para la estabilidad del colectivo como Lander Olaetxea tampoco podrá ser alineado por castigo.

Fichajes de invierno para ponerse la camiseta Más información

El mediocentro vasco, que la pasada campaña militó en el Sporting de Gijón, recibió asimismo la quinta amonestación contra el Racing. Aunque no se trata de un titular indiscutible para San José, Olaetxea sí contribuye a aportar una gran experiencia y aplomo desde el banquillo, convirtiéndose en uno de los recambios habituales del próximo rival blanquiazul.

Curiosamente, en el empate de la primera vuelta frente al Deportivo en Ipurúa (1-1) ninguno de estos dos sancionados pudo intervenir.