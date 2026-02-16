Jesé Rodríguez celebra su gol ante el Mirandés en la pasada jornada liguera LaLiga Hypermotion

La locura que rodea a esta ‘Hipertensiones’ hace que ningún equipo pueda vivir tranquilo. La histeria se reparte a partes iguales por la zona alta y baja de la tabla. Y en esa zona de privilegio, donde conviven los puestos de ascenso directo con los de playoff, los seis equipos que en la actualidad las ostentan han sufrido en algún momento del curso una pájara.

En algunos casos, ya dos. El último que ha padecido el mal de altura ha sido la escuadra de Las Palmas. El conjunto entrenado por Luis García lleva seis jornadas sin ganar. La pasada jornada salvó un punto en Anduva contra el Mirandés, gracias a un gol en el añadido de Jesé Rodríguez (1-1).

Premio de consolidación para un cuadro pío-pío que ganó su último partido el 4 de enero, en la victoria a domicilio ante el Zaragoza (1-2). Curiosamente, su racha de jornadas sin ganar comenzó tras el partido ante el Deportivo (1-1). El empate en el Gran Canaria inauguró una dinámica de encuentros en los que los isleños han sido incapaces de sumar de tres.

Tras las tablas con los blanquiazules llegaron sendas derrotas consecutivas ante Racing de Santander (4-1) y Córdoba (1-2) y los tres empates seguidos: contra la Real Sociedad B (1-1), Burgos (0-0) y el último frente al Mirandés. A pesar de eso, el conjunto canario cierra los puestos de promoción, con 41 puntos. Y esa deriva que tomó Las Palmas es algo con lo que pueden identificarse todos los equipos implicados ahora mismo en la pelea por regresar a la élite, bien sea por medio de la promoción o haciéndolo de forma directa.

El Dépor y sus rachas

Hasta en dos ocasiones el Dépor encadenó dos rachas negativas de cinco partidos sin ganar en este curso. La primera vez entre las jornadas siete y once en la que sumó tres empates y dos derrotas. La segunda, más reciente, entre las jornadas 17 y 21 ligueras, en las que firmó tres derrotas y dos tablas.

El Castellón, el actual líder de Segunda, también tuvo su bajón. Le pasó con el técnico Johan Plat a los mandos, al inicio de liga, acumulando cinco jornadas sin ganar (tres derrotas y dos tablas). El Racing de Santander, que perdió el liderato la pasada jornada, también estuvo cuatro jornadas sin ganar, entre la 18 y la 21, con tres empates y una derrota. No se libró el Almería de un momento complicado en el curso, con tres partidos sin sumar de tres. Le pasó entre las jornada 21 y 23, en las que rubricó unas tablas e hincó en dos ocasiones la rodilla.

Y el sorprendente Málaga de Funes también vivió horas complicadas. Al inicio tuvo cuatro derrotas seguidas. Entre la jornada 12 y 14 perdió dos duelos y empató uno lo que supuso el despido del técnico Sergio Pellicer.