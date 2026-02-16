El técnico Fran Escribá, en su etapa en el Granada @MARCAvalladolid

Fran Escribá, exentrenador del Granada CF será el próximo técnico del Real Valladolid, el tercero del equipo vallisoletano en este curso, tal y como anunció este lunes el club. El preparador valenciano, de 69 años, llegará al banquillo pucelano precisamente después de la derrota ante el Granada, al que entrenó, por 5-1. El míster se encontraba hasta ahora sin equipo desde final de la pasada campaña cuando, quedando tres partidos para el final liguero, era despedido como preparador rojiblanco.

El míster firma finalmente hasta junio de 2027, es decir, por lo que resta de curso y uno más. En el comunicado emitido por el club no se especifica que esto sea condicionado a que logre la salvación del equipo y evitar que caiga así a la tercera categoría del fútbol español. Actualmente el Valladolid se encuentra en posiciones de descenso, con 28 puntos en su casillero. El equipo, recién descendido de Primera, ha visto que con el transcurso de la competición sus objetivos han cambiado: de tratar de regresar a la élite a la meta actual, que pasa por mantener la categoría.

El preparador viajó a Valladolid este lunes para firmar toda la documentación y zanjar así el acuerdo entre ambas partes. Se espera que este martes ya asuma las riendas del equipo para dirigir su primer entrenamiento con vistas a preparar el choque de este domingo ante el Sporting de Gijón.

Las Palmas también sufre mal de altura Más información

Escribá llegará a Valladolid para sustituir a Luis García Tevenet que no cuajó buenos resultados con el cuadro vallisoletano: ha sumado cuatro puntos de 21 y con su salida se convirtió en el decimotercer técnico despedido en Segunda.

El entrenador sevillano había llegado también para suplir a Guillermo Almada. El uruguayo hizo 24 puntos de 57 y se marchó justo antes de Navidades para irse al Oviedo, de Primera.