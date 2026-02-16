Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

El Dépor evita el 'sorpasso' del Málaga

Los andaluces perdieron ante la Real Sociedad B (2-1) y los blanquiazules solo bajaron un puesto, del tercero al cuarto, después de que les adelantase el Almería 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
16/02/2026 23:00
Momento del gol de Gorka Carrera con el Málaga
Momento del gol de Gorka Carrera con el Málaga
LaLiga Hypermotion
El Deportivo evitó caer dos puestos tras la finalización de la 26ª jornada en Segunda División. Los blanquiazules, tras perder ante el Castellón (2-0) y ver como el Almería ganaba al Andorra caían de la tercera a la cuarta plaza. Una caída que pudo ser mayor, de no ser por el 'favor' que le hizo el Málaga, que perdió en el partido que cerraba la jornada ante la Real Sociedad B (2-1). Con este resultado, los coruñeses son actualmente cuartos, con 43 puntos y mantienen los dos de ventaja con el Málaga, que con 41 marca el último de los puestos que dan acceso al playoff. 

Jesé Rodríguez celebra su gol ante el Mirandés en la pasada jornada liguera

Las Palmas también sufre mal de altura

Larrubia adelantó al cuadro boquerón en el minuto 15 de la contienda pero sendos tantos de Gorka Carrera y de Ochieng, en el 24 y el 68, respectivamente, dieron la vuelta al choque. El filial txuri-urdin hizo un ejercicio de resistencia, ya que desde el minuto 72 tuvo que jugar con uno menos por la expulsión de Gorka Gorosabel en el 72. 

El Málaga, después de su victoria ante la Cultural vuelve a dejarse puntos ante un rival de la zona baja, como le había pasado hace dos jornadas con el Mirandés (2-1). Por su parte, la Real B, es decimosexto con 31 puntos y  encadena tres jornadas sin perder, con dos triunfos y un empate. Números que le sirven para irse despegando de la zona peligrosa de la tabla. 

