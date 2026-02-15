Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

José Alberto lamenta la roja al Racing de Santander en Ipurua: "Para expulsar a un jugador hay que hacer más"

Eder Mallo decidió expulsar a Puerta tras revisar la acción, temeraria, en el VAR

Sergio Baltar
15/02/2026 20:38
José Alberto, en la banda, durante el Dépor-Racing
José Alberto, en la banda, durante el Dépor-Racing
Alborés
El técnico del Racing de Santander, José Alberto López, fue crítico con la actuación de Eder Mallo al término del choque de su equipo en Ipurua. El árbitro, que el pasado fin de semana dirigió el Deportivo-Albacete en Riazor, decidió expulsar con roja directa a Gustavo Puerta por "levantar el pie a la altura de la cara" de Ander Madariaga "impactándole, haciendo uso de fuerza excesiva".

La expulsión se dio en el minuto 82 y después de que el colegiado revisase la acción en el monitor del VAR y modificase la cartulina amarilla que mostró inicialmente por la roja.

A pesar de la peligrosidad de la acción, el preparador racinguista entendía que la acción no era merecedora de expulsión: “La tarjeta roja, independientemente de que haya contacto más o menos leve... el jugador no ve al rival, le viene por detrás para meter la cabeza. Yo creo que para expulsar a un jugador hay que hacer más”.

Pese a esta crítica, posteriormente, el técnico gijonés recalcó que no quería escudarse en esta decisión de Eder Mallo para explicar la derrota: “No quiero justificar el resultado con las decisiones arbitrales, si queremos optar al ascenso directo tenemos que estar por encima de eso y competir mucho mejor en un partido que teníamos ganado”.

En el momento de la roja, el choque iba 1-1 y la expulsión acabó siendo determinante para que el Eibar acabase dándole la vuelta al choque y ganando con un tanto de Álvaro Rodríguez en el tiempo añadido.

