Ipurua tumba al Racing de Santander y sube la temperatura del Castellón-Deportivo

Si la mesa ya estaba puesta para que el Castellón-Deportivo de esta noche en Castellón fuese un partido por todo lo alto (21.00 horas), lo sucedido esta tarde en Ipurua eleva la temperatura de un choque en el que incluso uno de los dos equipos puede salir como nuevo líder de Segunda División. El Racing de Santander no pudo con el fortín de Ipurua y cayó en el descuento (2-1) ante un Eibar que nunca se rindió para acabar remontando.

De esta forma, el conjunto cántabro sigue en lo más alto de la clasificación con 47 puntos, pero su condición de primer clasificado puede tener las horas contadas. Todo dependerá de lo que suceda en el duelo entre el Dépor y el Castellón, que se la jugarán en un mano a mano para apretar todavía más la cabeza de la tabla.

La oportunidad es inmejorable para el equipo coruñés, que puede matar dos pájaros de un tiro. Una victoria le permitiría superar al Castellón y acceder a los puestos de ascenso directo, pero al mismo tiempo también lo dejaría a solo un punto del Racing de Santander, que hace unas semanas salía con una ventaja de siete tras ganar en Riazor.

Por parte orellut, el triunfo tendría el premio de alcanzar la cima. El Castellón es uno de los equipos más en forma de la categoría desde la llegada de Pablo Hernández tiene ahora la oportunidad de culminar su gran momento si es capaz de vencer al Dépor.

En todo caso, y pase lo que pase en Castalia, lo que está claro es que nadie se va a pasear en la 'Hypertensiones', que se aprieta como nunca antes de encarar la recta final de la temporada regular.