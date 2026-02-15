Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

El uno por uno del rival | Castellón se divierte con responsabilidad

El conjunto orellut mantiene su identidad colectiva y es un equipo más sólido que antes

Dani Fernández
15/02/2026 06:00
Mulattieri y Eddahchouri, con el Castellón celebrando de fondo
QUINTANA
La vida le ha cambiado mucho al Castellón con la llegada de Pablo Hernández. No ha sido un volver a empezar, sino una continuidad a lo que el equipo proponía sobre el campo con los anteriores entrenadores. Eso sí, con más cabeza.

La vistosidad del fútbol ofensivo se mantiene, también los cambios de posición de los jugadores a lo largo del partido, que intercambian demarcaciones con toda la naturalidad. La principal variante que ha introducido el nuevo preparador es la de dotar de cemento, pulmón y físico a su centro del campo. Barri y Gerenabarrena son el secreto del que es sin duda el equipo revelación. Una plantilla internacional, con 14 países distintos representados, y que se comunica en base a una idea de juego aceptada por todos.

Alberto Jiménez sigue como líder de la parcela defensiva, mientras que Cipenga y Calatrava centran toda la atención y peligro, partícipes de más del 50% de los goles de la tercera escuadra más anotadora

Romain Matthys. 27 años. 21 partidos. 1890 minutos. 18 goles encajados Portero belga que aterrizó en Castellón este verano para suplir la baja de Gonzalo Crettaz, una de las piezas más importantes de la temporada pasada, tanto como para Dick Schreuder como para Johan Plat. Su trabajo con el Maastricht, con el que ascendió a la Eredivisie en la 2022-23 y fue nombrado mejor guardameta de la categoría, atrajo las miradas de un proyecto ambicioso. Acumula 480 minutos sin encajar un gol y si es capaz de mantener su portería a cero hasta el minuto 72  ante el Deportivo,  establecería un nuevo récord de imbatibilidad en el Castellón.

Jérémy Mellot. 31 años. 24 partidos. 2160 minutos. 0 goles anotados. El lateral derecho francés es el jugador que más minutos acumula del Castellón en toda la Liga. La jornada pasada, en el José Zorrilla, cumplió sanción por ciclo de amarillas y no pudo alargar la racha de completar todos los partidos del curso. Es clave por su seriedad en defensa y capacidad para salir con el balón jugado.

Agustín Sienra. 26 años. 16 partidos. 1129 minutos. 0 goles anotados. Central zurdo argentino, procedente de Libertad y Justicia. Desde el partido de ida en Riazor ha alterando suplencias con titularidades a partes iguales. Pablo Hernández apostó por él desde su llegada, pero no acaba de tener una presencia regular. Estuvo mes y medio sin competir por una lesión muscular.

Yeremay y Germán Parreño lamentan uno de los goles del Castellón en Riazor

El Deportivo se enfrenta a todos sus miedos en Castalia

Alberto Jiménez33 años. 20 partidos. 1716 minutos. 1 gol anotado. El más veterano del equipo. Actúa como zaguero, aunque retiene muchos conceptos de cuando jugaba de mediocentro. Interpreta cuando romper líneas en conducción o a través del pase y asume el riesgo con balón en su propia área. Es una amenaza a tener en cuenta en las jugadas de estrategia. Muy corpulento y con buen remate de cabeza.

Lucas Alcázar. 23 años. 20 partidos. 1631 minutos. 1 gol anotado. No comenzó la Liga como titular, pero con el paso de las jornadas le ha ganado el puesto a Salva Ruiz, exdeportivista y capitán orellut. Formado en la cantera del Real Madrid, recaló en el filial del Real Betis la temporada pasada.

Awer Mabil30 años. 20 partidos. 1421 minutos. 2 goles anotados. Australiano de origen keniata. Ha dado un paso al frente en su segundo curso como albinegro. En la banda derecha ha encontrado su demarcación ideal. Destaca a campo abierto por su zancada y velocidad. Un físico envidiable. Es la fuente de amplitud del esquema de Pablo Hernández.

Barri30 años. 24 partidos. 1807 minutos. 3 goles anotados. Un clásico del tercer escalafón del fútbol nacional. Hasta su llegada a Castellón no se había asentado en el fútbol profesional. Un perfil de centrocampista de los denominados ‘box to box’. Recorre muchos kilómetros en cada partido y tiene la capacidad pulmonar de repetir esfuerzos constantemente. Ha aportado tres goles en lo que va de temporada, cifra más que buena para un jugador que ejerce en el doble pivote. Solo ha sido suplente en dos partidos de Liga.

Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta

Cara a cara dos meses después, cosas del calendario asimétrico

Gerenabarrena22 años. 22 partidos. 1318 minutos. 2 goles anotados. Producto de Lezama. Es el motor del equipo y complemento perfecto de Barri. Su trabajo en defensa da el equilibrio tan necesario a un equipo que por sus cambios de posición constantes se expone mucho. Un ‘6’ que en el fútbol base también ejerció como central y lateral. Es una máquina de robar balones y permite al Castellón no correr muchos metros hacia atrás cuando no tiene el balón.

Brian Cipenga27 años. 17 partidos. 1252 minutos. 5 goles anotados. El extremo congoleño es el verso libre por excelencia en el frente de ataque del Castellón. Junto a Álex Calatrava ha participado en el 57% de los goles del equipo. Desparpajo, atrevido y encarador con adjetivos que califican su juego. Salió ovacionado del encuentro ante el Valladolid por marcar uno de los goles de la Liga. Termina su vinculación con el club este 30 de junio.

Álex Calatrava25 años. 25 partidos. 2075 minutos. 5 goles anotados. La pieza más cotizada del Castellón. Llegó en 2024 procedente del filial del Atlético de Madrid. A pesar de sufrir una lesión que le apartó de los terrenos de juego dos meses, Calatrava firmó en su primer curso como albinegro seis goles y once asistencias. Varios clubes que compiten en la máxima élite llamaron a su puerta, pero el delantero decidió retrasar su salida. El club actuó de urgencia y le renovó el contrato hasta 2028, con una subida importante de la ficha. Comenzó como un jugador de banda, pero su precisión con balón en espacios reducidos y su entendimiento del juego le han desplazado a la mediapunta. Rompe líneas en conducción y amenaza con tiros desde media distancia. 

Yeremay celebra el gol ante la Cultural en el Reino de León

Choque de rachas entre Dépor y Castellón en Castalia

Ousmane Camara 24 años. 19 partidos. 1063 minutos. 6 goles anotados.Es el hombre gol y pichichi del Castellón. Seis goles que ya le bastan para su doblar sus registros del curso pasado, también en Castalia. Una mejora evidente de cara a portería que va ligado a un mayor protagonismo en el verde. Más allá de los números, Camara destaca por su capacidad para generar espacios con sus movimientos y desahogar al equipo, como un recurso más que válido en el juego directo. Es imprevisible con balón, cualidad que le convierte en un delantero difícil de detectar. Viene de marcar el primer tanto contra el Valladolid.  El que abrió la lata.

