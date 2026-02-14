Aspecto aéreo del estadio de Riazor Patricia G.Fraga

Los 1.001 kilómetros que separan los estadios de Castalia y Riazor se reducen con la curiosa conexión que une a ambos campos: la existencia de una torre de maratón. Un elemento arquitectónico que confiere cierta alcurnia a los estadios, concebidos muchas veces en sus inicios como instalaciones multideportivas. De hecho, muchos de esos estadios, como Riazor, contaban en sus orígenes con pistas de atletismo, que posteriormente desaparecieron.

La torre herculina fue obra del arquitecto Santiago Rey Pedreira, como parte del anteproyecto que vio la luz el 9 de septiembre de 1938, tal y como explica el libro Riazor, 75 años. Seis años después, el 29 de octubre de 1944, el campo acogía su primer encuentro, curiosamente un Deportivo-Valencia, que acabó con un resultado de 2-3 para los visitantes. No obstante, la puesta de largo no sería hasta el año siguiente, el 6 de mayo de 1945, en un España-Portugal, con victoria por 4-2 del combinado nacional.

Y precisamente ese mismo año, el 4 de noviembre, se inauguraba Castalia (con un aforo original para 15.000 espectadores por parte del arquitecto Francisco Maristany). El estadio orellut acogía un Castellón-Atlético Aviación. Dos estadios que vieron la luz casi simultáneamente, con tartán de atletismo y cada uno con su imponente torre de maratón: 47 metros de altura la de Riazor y 42 la de Castalia. Las dos están actualmente fuera del estadio. El viejo Castalia fue derribado para construir el actual campo, que data del 17 de junio de 1987.

La torre no se movió de su emplazamiento original, pero pasó de estar situada tras uno de los fondos, debido al cambio de orientación del terreno de juego, a la Tribuna. Además de en A Coruña y Castellón en Barcelona el estadio de Montjuic, renombrado como Olímpico Lluís Companys, sede de las competiciones de atletismo de Barcelona 92, conserva también esa torre.

En Europa otros campos que salvaguardan esas torres son, por ejemplo, el Olímpico de Helsinki. Su altura de 72 metros y 71 centímetros es la misma distancia a la que lanzó su jabalina Matti Järvinen el 4 de agosto de 1932 para ser oro en los Juegos de Los Ángeles. Otros casos en el viejo continente los encontramos em la Torre Maratona del estadio Renato Dall’Ara, casa del Bolonia, la torre del Olímpico de Ámsterdam, la de Berlín o el Artemio Franchi (Florencia). Y cruzando el charco lucen orgullosos sus torres estadios como el Centenario de Montevideo o la torre del estadio de Huracán.