Jornada de estrenos y ultimátums en LaLiga Hypermotion

Luis García Tevenet, entrenador del Valladolid, aplaude durante un partido Real Valladolid

La jornada 26 de Segunda División, que arrancó este viernes con el Almería-Andorra, se presenta al rojo vivo, con el posible estreno de Trilli ante la afición del Córdoba y de otro exdeportivista, Álvaro Lemos, con su nuevo equipo, el Granada, en un duelo que es un ‘match ball’ para el entrenador del Valladolid, Luis García Tevenet.

Trilli, “con muchas ganas” ante su debut en el estadio cordobés

Córdoba (9º - 38 puntos) – Leganés (13º - 32 puntos)

Sábado, 14.00

“Afrontamos el partido como si hubiésemos jugado la última jornada”, afirma el exdeportivista Trilli, después de que el Córdoba no jugara el pasado fin de semana, debido al temporal que obligó a aplazar el duelo ante el Ceuta hasta el día 25 de febrero.

El lateral derecho fue titular, en la victoria frente a Las Palmas (1-2), nada más firmar su cesión desde el Valladolid, pero no pudo jugar el siguiente duelo, ante el Pucela, por la ‘cláusula del miedo’. Desea estrenarse frente a su afición esta tarde.

“Tengo muchas ganas de jugar en El Arcángel”, indicó el ferrolano, quien subrayó que “puedo dar mucho al equipo”.

El cuadro andaluz, metido de lleno en la pugna por el ascenso, encadena dos triunfos y ha ganado cinco de sus seis últimos compromisos. Enfrente le espera un Leganés que trata de mantener su reacción.

El cuadro burgalés intentará culminar su escalada ante un Cádiz a la baja

Burgos (7º - 39 puntos) – Cádiz (11º - 34 puntos)

Sábado, 16.15

El retorno del extremo derecho Suso a los entrenamientos del Cádiz esta semana, tras dos meses y medio lesionado, han reforzado la moral del conjunto andaluz, que se ha alejado a seis puntos del playoff de ascenso, tras las cuatro derrotas que encadena.

Gaizka Garitano no podrá contar con Brian Ocampo en El Plantío, después de que el uruguayo viera la pasada semana su quinta cartulina amarilla de la temporada.

“Estamos ilusionados. Pensamos que podemos hacer grandes cosas”, afirma el vigués Brais Martínez, lateral del Burgos, ante el buen momento que vive el cuadro castellano, que ha sumado tres triunfos y un empate en las cinco últimas jornadas, lo que le ha llevado a situarse a un solo punto de la zona de playoff.

El club maño quiere demostrar que “está vivo” en León

Cultural Leonesa (20º - 25 puntos) – Zaragoza (21º - 23 puntos)

Sábado, 18.30

“Creo que es un equipo que está vivo, que transmite la sensación, en muchas ocasiones, salvo salvedades, de que puede ganarle a cualquiera”, apuntó el entrenador del equipo maño, Rubén Sellés, ante el duelo en el Reino de León.

El técnico del cuadro aragonés dijo que el equipo es “diferente” al que se encontró cuando llegó y desveló que desde el club le envían un mensaje de “tranquilidad” y “apoyo”, a pesar de que están en descenso y no ganan desde el 10 de enero, frente al Racing.

La Cultural, con solo dos puntos más y a tres de la salvación, afronta un duelo vital la semana en la que ha emitido un comunicado en el que se ha quejado de las últimas decisiones arbitrales que ha recibido.

El técnico del Pucela se juega su futuro contra un rival directo

Granada (15º - 29 puntos) – Valladolid (18º - 28 puntos)

Sábado, 21.00

“No hay que dramatizar ni pensar en lo que puede pasar si se pierde, sino pensar en ganar ”, aseguró Luis García Tevenet, entrenador del Pucela, en la previa del duelo en Granada, donde se juega continuar en el banquillo blanquivioleta.

El Valladolid está a un punto del descenso y lleva tres derrotas seguidas. El cuadro pucelano cuenta con las bajas de Ohio, por lesión, e Iván Alejo, por sanción, pero recupera a Juric en el centro del campo.

Enfrente le espera un Granada también necesitado y que no podrá contar con Sergio Ruiz durante varias semanas, pero recupera al francés Baila Diallo y a Álvaro Lemos, que se lesionó nada más fichar por el club, pero puede debutar.

“Tranquilidad”, la receta de Las Palmas para reaccionar contra el colista

Mirandés (22º - 20 puntos) – Las Palmas (6º - 40 puntos)

Domingo, 14.00

El capitán de Las Palmas, Jonathan Viera, cree que la “tranquilidad” es la receta para salir de la crisis de resultados del equipo, que encadena cinco jornadas sin ganar. El mediocampista dice que lo mejor es “insistir” en el modelo de juego del entrenador, Luis García, al que defendió públicamente.

“Es muy buen entrenador, un tipo espectacular y estamos encantados con él, y eso que es con el que más he estado en el banquillo. Va a ser un entrenador top, está muy preparado y tenemos que cuidarlo”, aseguró.

La escuadra canaria, sin Ale García por lesión, visita al colista, que pierde al defensa Pablo Pérez para las próximas semanas por una dolencia en el sóleo de su pierna izquierda.

El líder visita a un Eibar reforzado con un campeón de Alemania y Francia

Eibar (14º - 32 puntos) – Racing de Santander (1º - 47 puntos)

Domingo, 16.15

El líder se prepara para un enfrentamiento “muy difícil” en el “muy complicado” Ipurua, según advirtió el extremo racinguista Andrés Martín.

La escuadra santanderina perdió en Granada en su último desplazamiento y solo ha ganado una de sus cuatro últimas salidas.

“De nada vale pensar que estás en una situación muy buena”, alerta el técnico racinguista, José Alberto.

El Racing se medirá a un Eibar que encadena cuatro jornadas sin saborear la derrota y que ha reforzado su retaguardia esta misma defensa con el fichaje del campeón de la Bundesliga, con el Bayern Múnich, y de la liga francesa, con el PSG, Juan Bernat.

El Huesca, en apuros, recibe a un Ceuta ‘descansado’

Huesca (19º - 27 puntos) – Ceuta (10º - 35 puntos)

Domingo, 16.15

“El domingo vamos a salir con todo”, afirma Enol Rodríguez, delantero del conjunto oscense, ante la importante cita para el cuadro aragonés, instalado en puestos de descenso y que solo ha sumado una victoria en los siete últimos choques.

“Sabemos el camino que tenemos que seguir”, añade el entrenador del Huesca, Jon Pérez Bolo.

El Huesca recibe al Ceuta, que llega tras no haber jugado la pasada campaña, debido a que se aplazó su duelo contra el Córdoba por el temporal.

José Juan Romero, técnico caballa, dice que “habrá que dar el 200 %” para sacar algo positivo de El Alcoraz.

La vuelta de Pablo Vázquez, un alivio para Borja Jiménez

Albacete (12º - 33 puntos) – Sporting (8º - 39 puntos)

Domingo, 18.30

El exdeportivista Borja Jiménez, técnico sportinguista, afronta el partido en Albacete con la zaga entre algodones y la baja segura de Andrés Cuenca. La parte positiva es que recupera a Pablo Vázquez, ausente la pasada jornada por lesión. En el centro del campo le faltará Mamadou Loum y tampoco estará el delantero Juan Otero.

El equipo asturiano ganó la pasada semana al Huesca en la que fue su tercera victoria en las cuatro últimas jornadas, y acecha el playoff.

Enfrente le espera un Albacete dolido, tras el 2-1 en Riazor que frenó la buena dinámica del cuadro de Alberto González, después de tres triunfos consecutivos.

Un Málaga enchufado, ante una Real B resucitada

Real Sociedad B (17º - 28 puntos) – Málaga (5º - 41 puntos)

Lunes, 20.30

El conjunto malagueño retomó la senda del triunfo la pasada jornada, tras su derrota en Anduva. Ha ganado siete de sus ocho últimos duelos y quiere seguir escalando puestos y acercarse al ascenso directo.

El filial txuri-urdin, por su parte, intentará prolongar su reacción tras la victoria en Andorra que le permitió salir del descenso.