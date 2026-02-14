El Castellón prepara una caldera ante el Dépor

Afluencia en Castalia en el partido entre el Castellón y el Huesca, la más alta en lo que llevamos de curso @CDCastellon

Castalia se prepara este domingo para una noche grande con un posible lleno en sus gradas para recibir a un Deportivo temible a domicilio, pues se trata del mejor visitante de la categoría, que ha sumado 24 de los 43 con los que cuenta en su casillero lejos de Riazor. Para tratar de contrarrestar ese poderío visitante de los blanquiazules el equipo castellonense quiere convertir Castalia en una auténtica caldera.

Para tratar de contrarrestar ese poderío a domicilio de los blanquiazules el equipo castellonense quiere convertir Castalia en una auténtica caldera. Y todo apunta al lleno, pues a dos días del partido apenas quedaban disponibles 300 localidades. El que se cuelgue este domingo por la noche el cartel de 'No hay billetes' dependerá de si los abonados que no puedan acudir al campo liberen o no sus asientos. Son un total de 13.700 los socios censados en esta campaña.

El Deportivo se enfrenta a todos sus miedos en Castalia Más información

La hinchada albinegra se ha mostrado bastante fiel en lo que llevamos de curso, espoleada también por el buen momento de su equipo. Un golpe de timón en el que tuvo mucho que ver la llegada de Pablo Hernández al banquillo, en sustitución de Johan Plat. En el presente curso, la mejor entrada registrada en Castalia fueron los 12.310 espectadores que acudieron al encuentro frente al Huesca, disputado el pasado 3 de enero a las 16.15 horas, en periodo navideño.

No obstante, esos números aún están lejos de los 13.000 cifra a la que muy seguramente se llegará este domingo para presenciar un duelo entre dos equipos que llegan a la contienda en buena forma.

Partes médicos

El Castellón ha llevado a cabo una curiosa iniciativa para que sus abonados no estén preocupados del estado de sus gargantas, derivado del partido y su incansable apoyo. Por ello, el club permite descargar partes médicos de "baja de incapacidad temporal por afonía" para que los seguidores orelluts puedan entregar en sus trabajos. Una iniciativa bajo el lema "Afonía por alentar al inmortal".

Además, dichos partes también se repartirán el domingo antes del encuentro en diferentes zonas del estadio. Consciente, además, de la gran afluencia de público y para favorecer una entrada lo más escalonada posible y evitando que se puedan evitar aglomeraciones, el club ha realizado un llamamiento.

Pide de forma explícita a la afición que acuda con antelación y empiece a animar desde las 20.15 horas. "Con vuestro apoyo, ganaremos", pedían varios jugadores albinegros en sus redes sociales.

Muchas iniciativas por parte del Castellón, que sabe que una de sus fortalezas está en su casa pero que enfrente tendrá al visitante más en forma de la segunda categoría. Un Dépor que buscará los tres en la caldera de Castalia.