Cipenga, de soñar en Kinshasha a derbordar en Segunda

Cipenga en el Valladolid-Castellón LALIGA

Hay personas que nacen con el camino allanado y otras que se lo construyen a base de insistencia, kilómetros y paciencia. Brian Cipenga pertenece el segundo grupo.

El extremo congoleño del Castellón no aterrizó en el fútbol profesional por una vía rápida ni por una cantera mediática. Su viaje ha sido largo, con escalas discretas y curvas inesperadas hasta acabar convirtiéndose en uno de los motores ofensivos del conjunto albinegro. La escuadra revelación de este curso en Segunda División que lucha por regresar a la máxima categoría mucho tiempo después.

Nacido en Kinshasha en 1998, su historia comenzó muy lejos del panorama europeo. Abandonó su país muy joven para probar suerte en Portugal, donde ingresó en las categorías inferiores del Boavista. Aquel fue el inicio de una carrera que, más que ascendente desde el primer día, ha sido una pelea constante contra el anonimato. Tras debutar con el filial del club portugués en la temporada 2017-18, arrancó una ruta por equipos modestos que moldearon su carácter competitivo que hoy le distingue.

Su siguiente parada fue el Freamunde. Después llegaron experiencias en el filial del Famalicao, el Anadia o el Vilaverdense. Un recorrido alejado del glamour, pero que le permitió sumar partidos y hacerse un nombre en el fútbol luso. Participó en el ascenso del último club mencionado, uno de los momentos que consolidó su progresión antes de dar el salto a un contexto mucho más exigente. Aquello fue un punto de inflexión.

En 2023 fichó por el Paços de Ferreira, donde se asentó en el fútbol profesional. Allí mostró su versión más completa. Velocidad, desequilibrio y facilidad para generar peligro desde la línea de cal. Su evolución individual y de un mayor entendimiento del juego llamó la atención del Castellón, que en verano de 2024 apostó por su talento para reforzar el ataque.

En un Castalia que regresaba a la plata encontró el escenario perfecto. Esta vez ya con cámaras y luces para brillar. Se convirtió en una pieza clave del cuadro orellut por su capacidad de ganar duelos en el uno para uno, hundir defensas rivales y ser una amenaza en sí mismo.

La progresión de Cipenga no se detuvo en el ámbito de clubes. Su rendimiento en la Segunda División española le abrió las puertas de la República Democrática del Congo, un salto simbólico que cerraba el círculo iniciado en su país natal. Desde entonces, ha estado presente en varias convocatorias hasta participar en la reciente Copa de África.

A sus 27 años, Brian Cipenga representa el perfil de futbolista que se ha construido desde lo más abajo. Sin prisa, pero con constancia y dedicación. En Castellón ha pasado de ser un refuerzo prometedor al principal recurso ofensivo del equipo. Su historia, marcada por la perseverancia y el movimiento, demuestra que, en el fútbol, el éxito no siempre es una explosión repentina. Existen dos formas de llegar y la más habitual es la del africano. Una carrera de fondo, con Kinshasa como punto de partida y Castalia como recompensa actual.