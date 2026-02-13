Nemanja Radoja ficha por la Cultural Cultural Leonesa

El mercado de invierno prosigue, aunque ya está cerrado, con la incorporación por parte de muchos equipos de LaLiga Hypermotion de agentes libres. Es decir, jugadores que se encontraban sin equipo y a los que pueden sumar a su plantel si cuentan con fichas libres, independientemente de que la ventana de fichajes haya concluido. Es el caso de la Cultural Leonesa que acaba de confirmar la contratación de un ex del Celta, hasta final de curso.

Se trata del mediocentro serbio de 33 años Nemanja Radoja, que militó cinco cursos en la escuadra celeste y que se midió al Dépor en numerosas ocasiones en sus años en la élite. La última vez que se vio las caras con los herculinos había sido en la temporada 2017-18, el 23 de diciembre de 2017. Un partido que se saldó con derrota herculina en Riazor (1-3). Marcó en ese duelo un doblete Aspas y un tanto Wass y Andone para los coruñeses.

El internacional serbio también había defendido los colores del Levante durante tres campañas, incluida el año del descenso a Segunda el curso 2020-21. Su último fue el Sporting Kansas City, de la MLS. Jugó 70 partidos y marcó un gol. Regresa ahora a la competición española. La estadounidense aún empezaba la semana que viene. Su incorporación supone reforzar una medular necesitaba de más activos y se une a las llegadas de Víctor Moreno, Peru Rodríguez y Homam.

Se trata de un mediocentro defensivo, que se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS. Aunque está disponible para el Cuco Ziganda de cara al encuentro de este fin de semana ante el Leganés, la única duda es su estado de forma. La liga en Estados Unidos terminó en octubre, fecha a la que se remonta su último partido oficial.