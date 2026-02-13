Pablo Hernández: "Nos tocará sufrir en algunas acciones porque son muy buenos"
El técnico orellut advierte a sus jugadores del punto fuerte del Deportivo
Pablo Hernández está seguro de que el partido que se verá este domingo a las 21.00 horas en Castalia será bonito y vibrante. Dos equipos con armas letales. El Dépor disfruta en la transición y, el técnico albinegro, conocedor de ello, intentará "minimizarlo", aunque da por hecho que "habrá acciones en las tocará sufrir".
Semana grande. "Va a ser un partido bonito, de los que a todos le apetece estar en el verde. Sabemos que es un rival directo, que está luchando igual que otros por las posiciones altas de la tabla clasificatoria. Espero un partido disputado, con la suerte de jugarlo en nuestro campo, con la afición, que disfrutará seguro de los dos equipos. Esperamos regalarles los tres puntos porque van a estar con nosotros".
Lleno en Castalia. "Para nosotros es muy importante la afición. La racha que llevamos en casa de tantos partidos seguidos ganados no es casualidad. Es gracias a ellos y del apoyo que nos dan cada domingo en el estadio. Sé que es un partido importante y que estarán con nosotros a muerte. A nosotros nos toca dejarnos el alma en el terreno de juego".
El peligro del Dépor. "Las transiciones son uno de sus puntos fuertes. Tienen a jugadores que son muy desequilibrantes y poderosos con espacios. Lo sabemos. En su campo ya logramos minimizar esas acciones y mañana intentaremos hacer lo mismo. Habrá alguna acción en la que nos toque sufrir porque son muy buenos".
Recupera a dos defensas clave. "Bendito problema. Habla muy bien del equipo. Todos están enchufados por si les toca jugar y están dando un gran nivel. Yo intentaré elegir el mejor once para competir contra este rival, pero sé que todos están listos para jugar. En ese aspecto estoy muy tranquilo"
Importancia del balón parado. "Le damos mucha importancia a esas jugadas, tanto ofensivas como defensivas. Decide partidos y da muchos puntos valiosos a final de temporada. Lo hemos trabajado esta semana y no cambia nada para este partido. En duelos que no logran a juego corrido marcar, el balón parado puede ser un atajo".
Importancia del partido. "Siempre he pensado que todos los partidos valen lo mismo. Tres puntos. Nos vienen tres rivales seguidos que es verdad que están llamados a pelear por el ascenso, pero me preocupa más que el equipo no pierda su identidad y compita como lo está haciendo. Así estaremos más cerca de ganar".
Muchas opciones para las bandas. "Tenemos muy buenos jugadores. Varios perfiles, muy distintos unos de otros, y yo buscaré la mejor decisión para cada partido. Adapto eso a lo que necesita el equipo. Muchas veces es un dolor de cabeza hacer el once inicial".