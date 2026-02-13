Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Nueva rajada de Alberto González: "La de Riazor fue una actuación lamentable de todo el sistema arbitral"

El preparador del Albacete afirma que no ha podido dormir esta semana

Armando Palleiro
Armando Palleiro
13/02/2026 16:02
Alberto González, el pasado fin de semana en Riazor
Alberto González, el pasado fin de semana en Riazor
JAVIER ALBORÉS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La derrota del pasado fin de semana del Albacete en A Coruña ante el Deportivo (2-1) parece haber desvelado al entrenador de los manchegos, Alberto González, que el pasado domingo ya expresó su malestar con la actuación del colegiado Eder Mallo, al tiempo que solicitó más respeto por parte del colectivo arbitral. 

Este viernes en rueda de prensa, el preparador de los manchegos incidió de nuevo en el abatimiento producido por lo que. en su opinión, fue un arbitraje nefasto para su equipo.

"Nos quedamos con una jugada; no es solo una jugada, fue una actuación lamentable de todo el sistema arbitral, hay seis personas arbitrando y una inversión tremenda con el VAR. Que se permitan estas cosas, que se condicione el trabajo de tanta gente me enfada bastante", lamentó.

"No son conscientes y por eso llevo todas las noches sin dormir de lo que se genera con esas negligencias tan grandes. Me ha costado mucho, me ha costado varias noches despertándome e intentando entender y situarme. No esperaba que me hubiera costado tanto, ha sido una semana difícil. Ya estoy con la mente limpia y enfocado en lo que viene", agregó en referencia a las consecuencias de los errores de los trencillas.

Me ha costado mucho, me ha costado varias noches despertándome e intentando entender y situarme"Alberto González

González precisó que su enojo no se debe a un lance puntual del encuentro contra el Deportivo sino que engloba un buen número de decisiones adoptadas por Eder Mallo en la citada contienda. "Me molestan los paños calientes, se focalizan en solo una jugada, la de Valverde, pero hay un penalti claro a Lazo y además le quitan la amarilla a Agus Medina, que podría haber sido otro penalti. Fue un partido brutal, condicionó muchísimo el resultado. Hay otros que ya han caído y han condicionado mucho. El equipo ha perdido una dinámica y una racha, dentro de cinco jornadas no sabemos lo que puede pasar, igual nos acordaremos de este partido y de este cambio de dinámica", finalizó.

Alberto González protesta una decisión del VAR

La rajada de Alberto González contra el árbitro del Deportivo-Albacete: “Pido un mínimo de respeto”

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Yeremay celebra el gol ante la Cultural en el Reino de León

Choque de rachas entre Dépor y Castellón en Castalia
Zeltia Regueiro
Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta

Cara a cara dos meses después, cosas del calendario asimétrico
Israel Zautúa
Phil Scrubb, en un partido con el Palmer contra el Gipuzkoa

El día de la marmota de Phil Scrubb
Chaly Novo
Un aficionado del Dépor junto a Patiño el día del aplazamiento del Dépor-Tenerife del curso pasado

El club pregunta a LaLiga, ante el anuncio de alerta roja en Castellón
Zeltia Regueiro