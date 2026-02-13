Nueva rajada de Alberto González: "La de Riazor fue una actuación lamentable de todo el sistema arbitral"

Alberto González, el pasado fin de semana en Riazor JAVIER ALBORÉS

La derrota del pasado fin de semana del Albacete en A Coruña ante el Deportivo (2-1) parece haber desvelado al entrenador de los manchegos, Alberto González, que el pasado domingo ya expresó su malestar con la actuación del colegiado Eder Mallo, al tiempo que solicitó más respeto por parte del colectivo arbitral.

Este viernes en rueda de prensa, el preparador de los manchegos incidió de nuevo en el abatimiento producido por lo que. en su opinión, fue un arbitraje nefasto para su equipo.

"Nos quedamos con una jugada; no es solo una jugada, fue una actuación lamentable de todo el sistema arbitral, hay seis personas arbitrando y una inversión tremenda con el VAR. Que se permitan estas cosas, que se condicione el trabajo de tanta gente me enfada bastante", lamentó.

"No son conscientes y por eso llevo todas las noches sin dormir de lo que se genera con esas negligencias tan grandes. Me ha costado mucho, me ha costado varias noches despertándome e intentando entender y situarme. No esperaba que me hubiera costado tanto, ha sido una semana difícil. Ya estoy con la mente limpia y enfocado en lo que viene", agregó en referencia a las consecuencias de los errores de los trencillas.

González precisó que su enojo no se debe a un lance puntual del encuentro contra el Deportivo sino que engloba un buen número de decisiones adoptadas por Eder Mallo en la citada contienda. "Me molestan los paños calientes, se focalizan en solo una jugada, la de Valverde, pero hay un penalti claro a Lazo y además le quitan la amarilla a Agus Medina, que podría haber sido otro penalti. Fue un partido brutal, condicionó muchísimo el resultado. Hay otros que ya han caído y han condicionado mucho. El equipo ha perdido una dinámica y una racha, dentro de cinco jornadas no sabemos lo que puede pasar, igual nos acordaremos de este partido y de este cambio de dinámica", finalizó.