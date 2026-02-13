El Dépor, ante el reto de evitar un récord histórico del Castellón

El portero del Castellón Romain Matthys, durante el partido contra el Dépor en Riazor de la primera vuelta Germán Barreiros

El Deportivo viajará a Castellón con la intención de frenar el excelente momento de los orelluts, que encadenan seis jornadas sin perder, y de impedir que la escuadra albinegra establezca el mejor registro de imbatibilidad de su historia en el fútbol profesional. El portero del cuadro castellonense Romain Matthys suma 480 minutos sin encajar un gol y está a 72 de superar los 551 minutos que el equipo de Castalia enlazó sin recibir un tanto en la temporada 1984-85, también en Segunda División.

La amenaza en el Deportivo es solo cosa de dos Más información

El vizcaíno Enrique Basauri es quien ostenta el récord de inexpugnabilidad del conjunto albinegro. Aquel curso, arrancó bajo palos el castellonense Silvestre González, pero el arquero vasco asumió la titularidad desde mediados de diciembre de 1984 hasta finales de marzo de 1985.

Durante aquel periodo, disputó quince partidos y dejó su portería a cero en siete duelos. Tras recibir la diana del 1-0 del Oviedo en el minuto 17 de la jornada 23, aguantó sin encajar un gol los últimos 73 minutos de aquel choque, las cinco siguientes citas —ante Dépor (1-0), Salamanca (0-0), Recreativo de Huelva (5-0), Athletic B (0-1) y Castilla (0-0)— y los primeros 28 minutos de la visita a Tenerife (4-0). El delantero yugoslavo Stjepan Milardovic ‘Milo’ acabó con la imbatibilidad de Basauri y dejó su récord en 551 minutos.

Ahora, Romain Matthys tiene en su poder la posibilidad de romper el histórico registro del guardameta de Elorrio. El cancerbero belga fichó el pasado verano por el Castellón, procedente del MVV Maastricht, de la categoría de plata de los Países Bajos.

En las cuatro primeras jornadas del curso 2025-26 formó bajo palos el iraní Amir Abedzadeh y encajó goles en todas ellas. Sin embargo, en la quinta Matthys asumió la titularidad y ya no la soltó. Ha disputado 21 partidos de Segunda División y ha dejado su portería a cero en nueve de ellos, lo que supone el 42,9 % de los encuentros. Es el arquero que ha mantenido su meta imbatida en más ocasiones durante la competición, junto con Horkas (Las Palmas), Soriano (Leganés), Jonmi (Eibar) y Víctor Aznar (Cádiz). Aunque todos ellos han disputado más partidos, ya que el portero del cuadro canario estuvo presente en 24 jornadas y los otros tres, en los 25 encuentros disputados.

Matthys encajó su último gol el pasado 3 de enero, en la victoria sobre el Huesca (4-1). La diana del cuadro oscense, obra de Sergi Enrich, tuvo lugar a los 60 minutos. El belga ha mantenido su portería a cero la última media hora de aquel encuentro y las cinco jornadas siguientes. Granada (0-0), Leganés (2-0), Zaragoza (0-0), Andorra (2-0) y Valladolid (0-4) han sido incapaces de superar al arquero albinegro, dentro de su racha espectacular. El Dépor, este domingo en Castalia, tratará de derribar el muro castellonense y evitar que el portero orellut haga historia.