Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Almería tumba al Andorra (3-2) y supera al Deportivo

El cuadro andaluz, que comenzó adelantándose en el minuto 9, tuvo que remontar para sumar tres puntos y dormir en la tercera plaza

Armando Palleiro
Armando Palleiro
13/02/2026 22:45
Sergio Arribas firmó el 1-0
Sergio Arribas firmó el 1-0
LALIGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Con muchos apuros pero el Almería sumó tres puntos en el encuentro ante el Andorra (3-2) que inauguró ayer la jornada 26ª de Liga en Segunda División.

De esta manera, la escuadra entrenada por Rubi se encarama con 45 unidades al tercer puesto de la clasificación y adelanta provisionalmente al Deportivo, que acumula 43 puntos.

Sergio Arribas materializó el 1-0 en el minuto 9 pero Jastin García establecía el empate en el 39. 

Tras el paso por los vestuarios el cuadro del Principado protagonizaba la sorpresa al situarse en ventaja con el 1-2, obra de Villahermosa.

Solo seis minutos después, De la Fuente elevaba el tanto de la igualada 2-2 para los locales, que culminaban la remontada con una diana en una contra de Leo Baptistao en el minuto 82.

Con el electrónico en 2-2, la formación andorrana desperdiciaba una pena máxima; el derechazo de Lauti era interceptado por Andrés Fernández.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Yeremay celebra el gol ante la Cultural en el Reino de León

Choque de rachas entre Dépor y Castellón en Castalia
Zeltia Regueiro
Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta

Cara a cara dos meses después, cosas del calendario asimétrico
Israel Zautúa
Phil Scrubb, en un partido con el Palmer contra el Gipuzkoa

El día de la marmota de Phil Scrubb
Chaly Novo
Un aficionado del Dépor junto a Patiño el día del aplazamiento del Dépor-Tenerife del curso pasado

El club pregunta a LaLiga, ante el anuncio de alerta roja en Castellón
Zeltia Regueiro