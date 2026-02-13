El Almería tumba al Andorra (3-2) y supera al Deportivo

Sergio Arribas firmó el 1-0 LALIGA

Con muchos apuros pero el Almería sumó tres puntos en el encuentro ante el Andorra (3-2) que inauguró ayer la jornada 26ª de Liga en Segunda División.

De esta manera, la escuadra entrenada por Rubi se encarama con 45 unidades al tercer puesto de la clasificación y adelanta provisionalmente al Deportivo, que acumula 43 puntos.

Sergio Arribas materializó el 1-0 en el minuto 9 pero Jastin García establecía el empate en el 39.

Tras el paso por los vestuarios el cuadro del Principado protagonizaba la sorpresa al situarse en ventaja con el 1-2, obra de Villahermosa.

Solo seis minutos después, De la Fuente elevaba el tanto de la igualada 2-2 para los locales, que culminaban la remontada con una diana en una contra de Leo Baptistao en el minuto 82.

Con el electrónico en 2-2, la formación andorrana desperdiciaba una pena máxima; el derechazo de Lauti era interceptado por Andrés Fernández.