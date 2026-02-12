Voulgaris: "No tenemos ojeadores, somos un club de datos"

Bob Voulgaris, propietario del Castellón, junto a su perro Óscar CD Castellón

“No tenemos ojeadores, no ojeamos a jugadores de manera tradicional. Hacemos algo de scouting para el B, porque hay muy pocos datos para jugadores jóvenes, pero para el primer equipo somos un club de datos y así operaremos siempre, mientras yo esté aquí”, presume Bob Voulgaris, propietario y presidente del Castellón desde julio de 2022.Cogió al club blanquinegro en Primera RFEF, solo dos años después lo ascendió al fútbol profesional y en la segunda campaña de los orelluts en Segunda División, el cuadro castellonense ocupa puestos de ascenso directo y es un claro aspirante a jugar el próximo curso en la élite.

Canadiense, de origen griego, este filósofo de carrera hizo fortuna apostando a los partidos de la NBA y, posteriormente, con el póker. En 2010 empezó a colaborar con Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks, quien nombró a Voulgaris director de Investigación y Desarrollo Cuantitativo del equipo de la NBA ocho años más tarde. Allí ya aplicó el sistema de datos para analizar las posibilidades de los jugadores y de los entrenadores.

Tres años después de formar parte de la directiva, el canadiense abandonó la franquicia de la liga de baloncesto más importante del mundo tras varios encontronazos con la estrella del equipo, el esloveno Luka Doncic.

En 2022, Voulgaris adquirió el CD Castellón y, desde su llegada, el despegue de los orelluts ha sido espectacular, gracias, en gran parte, a su forma particular de construir la plantilla blanquinegra, no de la manera tradicional, sino recurriendo al ‘Big Data’.

“Cuanto más experimentado es un jugador, más datos tienes. Así que nunca vamos a mirar a un jugador y decir, oh, los datos son malos. Pero hay algo con él, sobre todo en un jugador experimentado. Si es joven, los datos pueden ser malos y puedes asumir algunos riesgos, pero nosotros somos un club de datos”, comentó hace unos días en una entrevista con los medios oficiales del club castellonense.

El dueño de la entidad orellut, dijo que le gusta planificar el mercado de fichajes “con antelación”.

“Creo que es importante hacer todo el trabajo de preparación por adelantado, así que miramos los algoritmos y luego nos coordinamos con Ramón Soria (manager de reclutamiento del club), a quien le mandamos una lista de jugadores que nos interesan y él empieza a contactar con antelación para que todos podamos ir preparados”, argumenta.

Voulgaris explica su manera de preparar los fichajes poniendo el ejemplo del lateral derecho francés Jérémy Mellot, incorporado el pasado verano, procedente del Tenerife.

“Sabíamos que queríamos ficharle, en cuanto se hizo evidente que el Tenerife probablemente iba a descender. Así que empezamos esas conversaciones muy pronto y creo que la razón principal por la que lo conseguimos fue porque mostramos interés de inmediato y él sabía lo que queríamos. Cuando identificamos que queremos a un jugador, empezamos el proceso y hablamos con los agentes”, indica.

El exdirectivo de los Mavs reconoce que dirige cada detalle del club de manera personal. Incluso bromea sobre sus problemas para delegar en terceros, lo que le lleva a ocuparse plenamente casi de cada faceta del Castellón.

“Subestimé cuánto apego iba a tener y cuánto esfuerzo iba a requerir. Cuando empezamos, existía esa idea de que tendría gente en la que confiaba para llevar ciertas cosas por mí y que podría limitarme a hacer los fichajes de jugadores y lo que fuera. Pero creo que si vas a vincularte a algo, implicarte emocionalmente y querer que salga bien, para mí es complicado encontrar gente que tenga un nivel similar de capacidad, motivación y ética de trabajo. Así que me ha llevado mucho más tiempo del que esperaba”, comenta Voulgaris, quien añade: “Yo no hago las cosas a medias, quiero poner todo mi esfuerzo en ello”.

El ascenso

El canadiense califica su etapa al frente del conjunto castellonense de “gratificante y emocionante” y asegura que la escuadra blanquinegra está preparada para dar el salto a la Primera División, que ahora mismo tiene en sus manos, con esa segunda posición en la clasificación.

“Creo que ya estamos listos. Va a ser difícil, pero no hay razón por la que no pudiéramos estar listos para hacerlo ya. Sobre todo, en lo deportivo y en lo financiero. ¿Por qué no? Dos años en la tercera categoría, dos años en Segunda División... Es algo muy parecido. Pero es difícil. También tenemos que mantener un nivel de paciencia y ver qué pasa a final de temporada, pero si llegara a ocurrir, estaríamos listos, seguro”, asegura.

El dirigente del club castellonense califica de “fantástica” la reacción del equipo desde que Pablo Hernández relevó a Johan Plat en el banquillo. Con el actual técnico, los blanquinegros han sumado 43 puntos de 60 posibles, el 71,7 %.

“Me sorprende porque cuando me reuní con Pablo y le dije que quería que fuese el interino, yo ni siquiera estaba al 100 % seguro porque solo llevaba entrenando un año y no quería ponerle en una situación que pudiera poner en riesgo su futuro para entrenar al equipo más adelante”, dijo.

“Ya sabía que iba a ser un gran entrenador, pero no que fuese a serlo de inmediato, puntualizó.

Voulgaris desveló que le gustaría cambiar algunas normas, como el uso del VAR.

“Creo que el VAR debería ser solo para cambios muy concluyentes. La gente siempre va a cometer errores. Y creo que si tienes que pasar tres, cuatro, cinco o seis minutos yendo fotograma a fotograma en una decisión para ver si hay que cambiarla, me parece una locura. Creo que solo debería ser para las obvias. También podrían hacer algo así con el fuera de juego, que fuese por la posición del cuerpo entero en lugar de, yo qué sé, una uña o un codo o el borde de la manga de la camiseta”, indicó.