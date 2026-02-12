Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Pablo Hernández recupera a Brignani y Mellot para el partido contra el Dépor

El italiano y el francés, fijos en los planes del técnico del Castellón, fueron baja la pasada jornada por sanción

Israel Zautúa
Israel Zautúa y Efe
12/02/2026 04:10
Fabrizio Brignani, central del Castellón, ha marcado dos goles en la Liga
CD Castellón
El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, recupera para el partido del domingo ante el Deportivo a los defensas Fabrizio Brignani y Jérémy Mellot, que no jugaron ante el Valladolid por sanción. 

Tanto el central italiano como el lateral derecho francés se perdieron el último compromiso liguero albinegro por acumulación de amonestaciones y se espera que ambos regresen al equipo titular en un enfrentamiento entre dos de los conjuntos que aspiran a regresar a Primera división.

Los albinegros tienen, además, a los futbolistas Isra Suero, Lucas Alcázar, Diego Barri, Salva Ruiz, Marco Doué y Ousmane Camara apercibidos de sanción al haber visto cuatro tarjetas amarillas, por lo que se perderían el partido ante Las Palmas de la siguiente jornada si ven una cartulina ante el Dépor en Castalia.

El técnico Pablo Hernández, también confía en poder contar de inicio con Álex Calatrava, después de que el mediapunta catalán fuera suplente en Valladolid tras arrastrar molestias físicas durante los días anteriores al duelo en el Nuevo José Zorrilla.

Jérémy Mellot es el único futbolista de los orelluts que jugó todos los minutos en las primeras 24 jornadas de la temporada. El lateral derecho francés, fichado el pasado verano, procedente del Tenerife, es un pilar fundamental en la retaguardia blanquinegra. Su quinta cartulina del curso le impidió encadenar su vigesimoquinta jornada seguida como titular. Sin embargo, estará de vuelta para el duelo con el Dépor. Ha dado una asistencia.

Brignani también recaló el pasado verano al cuadro castellonense, traspasado desde el Mantova italiano. El central alternó titularidades con suplencias hasta el final de 2025. Sin embargo, con el arranque del nuevo año, ejerció un nuevo rol, con mucho mayor peso en el equipo. Jugó de inicio las cinco primeras jornadas de 2026, hasta que la sanción le obligó a perderse la cita en Valladolid. Lleva dos goles en el campeonato liguero.

Ximo Navarro

Ximo Navarro y su recuperación física y mental: "El tendón estaba bien, pero tenía miedo a hacer carreras"

Más información
